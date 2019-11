Éves szinten több tízmillió forintot is spórolhat a kerületnek Ferencváros új vezetése csupán azzal, hogy megszüntet, vagy nem köt újra egy rakás, még a fideszes Bácskai János polgármestersége idején aláírt – névleges vagy egymással párhuzamos feladatok elvégzésre szóló - kommunikációs szerződést. A megbízások egy része zseniális trükkel működött: relatív kis összegről szólt, így évekig nem is szúrt szemet senkinek.

"Sok kicsi sokra megy" alapon, kis tételenként, de havonta tekintélyes összegtől szabadították meg a ferencvárosi önkormányzatot olyan magánszemélyek és vállalkozások, akikkel a IX. kerületnek szerződése volt különböző kommunikációs feladatokra, miközben nem sok érdemi munkát végeztek.

Egy hónapja, a kerület új polgármestere, a független Baranyi Krisztina Facebook-bejegyzéséből derült például fény arra, hogy az egyik ilyen „potyautas” történetesen éppen annak a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesületet vezető Deutsch Lászlónak a felesége volt, aki az önkormányzati választáson (ál)független polgármester-jelöltként igyekezett gyengíteni az összellenzéki támogatással indult Baranyi Krisztina esélyeit. Deutsch Kornélia havonta szerény 100 ezerért forintért olvasta át a helyi újság frissen elkészült számait – önmagában nem tűnik nagy összegnek, csakhogy a hvg.hu forrásai szerint a lap többi dolgozója nemhogy soha nem látta őt bent dolgozni, de a munkájáról és munkaköréről is csak utólag, a hírekből értesült.

És Deutschné nem volt egyedül: segédszerkesztőként, havi 254 ezer forintos megbízási díjjal szerepelt az önkormányzati lap fizetéslistáján információink szerint az újság októberben kirúgott főszerkesztője, Veres László felesége is (a képviselőtestületben egy ciklussal korábban a Fidesz-frakció tagjaként ülő Verest egy, az új polgármestert lejáratni próbáló akciója után állították fel – a szerk.): Veres Judit azonban több forrásból megerősített információink szerint ilyen munkát nem végzett, a szerkesztőség néhány, lapunk által megkérdezett tagja onnan ismerte, hogy Veres irodájában egyszer tőle vették át a szerződéseiket.

Ennél is különösebb viszont annak az OP-KAR kft-nek a megbízása, amelynek az alábbi teendőket kellett ellátnia (a szerződésben szereplő feladatlistát a teljesebb élmény kedvéért szövegszerűen idézzük):

- kapcsolattartásra vonatkozó tanácsadás az országos médiával

- segítségnyújtás a helyi médiák - „Ferencváros” című újság, ferencvaros.hu portál, 9 TV - közötti kapcsolattartás hatékonyságának növelése érdekében

- az önkormányzat sajtóközleményeinek igény szerinti véleményezése

- igény esetén sajtóesemények szervezésével kapcsolatos szakmai tanácsadás

- a Ferencvárosban történtek minél szélesebb körben történő ismertségének kommunikációs eszközök útján történő eléréséhez szakmai segítségnyújtás/ tanácsadás

- a Ferencváros/az önkormányzat tevékenységét negatív módon feltüntető hírek megjelenésének elkerülést lehetővé tevő kommunikációs eszközök, módszerek felderítése és javaslattétel az alkalmazásukra.

© Facebook/Bácskai János

Bár a megbízási díj - havi 150 ezer forint + áfa - nem mondható magasnak, a feladat leírása érthető okokból felkeltette a figyelmünket, ezért alaposabban utánanéztünk, hogy pontosan ki áll a vállalkozás mögött, aztán nem győztük kapkodni a fejünket.

Az egy dolog, hogy a főtevékenységként közúti áruszállítással foglalkozó kft-vel szemben 13 végrehajtás indult az utóbbi három évben, ez év augusztusában pedig a kényszertörlését is elrendelte a cégbíróság, az igazi meglepetés akkor ért bennünket, amikor elértük a cég tulajdonosát, Lanczkor Károlyt. Az 52 éves, Facebook-profilja alapján valaha labdarúgó férfira egyetlen találatot – egy a Budapesti Labdarúgó szövetség fegyelmi határozatainak tárában olvasható bejegyzést - ad ki a Google, a közösségi oldalon olvasható névjegyéből pedig annyi derül ki, hogy a Nemzetközi Masszázs Akadémián tanult, és a Fővárosi Közterület-fenntartónál dolgozik. Amikor viszont telefonon is sikerült elérnünk, Lanczkor Károly azt mondta: egyáltalán nem dolgozott a ferencvárosi önkormányzatnak. Mivel állítása szerint évek óta az OP-KAR ügyeivel sem foglalkozik, csak tippelni tudott:

Lehet, sőt, valószínű, hogy az egyik kollégám csinálta munkát

- magyarázta, némi ellentmondásban a cégnyilvántartás adataival, amelyek szerint az OP-KAR-nak 2017 márciusa óta egyetlen alkalmazottja sincs, a vállalkozásnak a tulajdonosa és ügyvezetője is maga Lanczkor Károly, akinek az aláírása egyébként a 2018 márciusában aláírt szerződésen is szerepel.

Lanczkor Károly az ellentmondásokra azt mondta: az említett kolléga (néhányszor „alkalmazott” szót használta) „megbízásival” működteti a céget. A kérdésre, hogy ezt mégis milyen alapon és jogcímen teszi, azt mondta:

mert a barátom, és megkért rá, mert szüksége volt egy cégre.

A férfi tudomása szerint a kft egyébként „működik valamennyire”, „csak most más munkát végez”.

A szemöldökünk ezek után, ha lehet, még tovább emelkedett, amikor a kft-t „megbízásival” működtető - egyébként szintén egykori futballista - Oroszki Péterről próbáltunk információt gyűjteni.

A férfi neve rikító rózsaszínnel, cégjegyzéstől eltiltott személyként virít a cégnyilvántartásban, összesen hét felszámolt, illetve kényszertörléssel megszűnt cég tulajdonosa vagy résztulajdonosa volt korábban.

Oroszki Péter, amikor először beszéltünk vele, elismerte, hogy az OP-KAR valóban meg fog szűnni, a ferencvárosi önkormányzatnál végzett munkáról pedig azt mondta, hogy „egy külsős cég segítségével végezték a kommunikációs tanácsadást”. Ennek mibenlétéről azonban nem akart mondani semmit, hanem azt ígérte, hogy rögtön visszahív a „külsős segítő” elérhetőségével. Mivel ez nem történt meg, pár órával később újra felhívtuk, ekkor mondott egy nevet és egy telefonszámot, a saját szerepéről, vagy arról, hogy az önkormányzat pontosan mely vezetőjétől vagy munkatársától kapta a megbízást, illetve, hogy ha ő maga nem tudta elvégezni a munkát, egyáltalán miért őt bízta meg az önkormányzat, nem volt hajlandó részleteket elárulni, csak ingerülten annyit mondott, hogy „közös ismerős útján ment”, illetve, hogy ő „hajtotta fel, hogy ki végezze a munkát”.

A tisztázandó kérdésekre egyre arrogánsabban reagáló volt futballista a megbízása életszerűségét firtató felvetéseinket - hogy egy nem működő cég megbízottjaként miért passzolta ő maga is tovább a feladatot - végül - már kiabálva - Mészáros Lőrinccel példálózva igyekezett leszerelni, mondván,

Miért, az mennyivel életszerűbb, hogy egy ember, aki írni-olvasni nem tud, mégis megvesz és működtet egy bankot meg egy csomó gigacéget?!

A férfi pár mondattal később az általa korábban megadott névre és telefonszámra is azt mondta, hogy csak úgy kitalálta és „felejtsük el” - a számot egyébként próbáltuk hívni, de senki nem vette fel.

Az OP-KAR, Lanczkor Károly vagy Oroszki Péter neve után egyébként a kerület új vezetése is hiába érdeklődött a hivatalban régebb óta dolgozó munkatársaknál: senki nem látta vagy ismerte őket, csak a jóváhagyott teljesítésigazolásaiknak maradt nyoma az aktákban.

Kampánytanácsok közpénzből?

Az OP-KAR-éhoz hasonló szövegezésű szerződéssel, havi 500 ezer forintért foglalkoztatta az önkormányzat 2019 júliusától kommunikációs tanácsadóként az ATV korábbi műsorvezetőjét, Ács Mónikát. is Az utóbbi években szabadúszóként dolgozó újságíró korábban más, kormánypárti vezetésű kerületek fideszes képviselőinek, illetve a Fidesz választókerületi elnökeinek is tartott kommunikációs tréningeket, Bácskai János mellé kifejezetten az önkormányzati választási kampány „felpörgetésére” érkezett.

Az OP-KAR „megbízottjával” ellentétben Ács Mónika a hvg.hu-nak részletesen hajlandó volt beszélni a megbízásáról: elmondása szerint a testületi ülések figyelésétől kezdve programok szervezésén, kitalálásán és lebonyolításán, a sajtókapcsolatok gondozásán át Bácskai János Facebook-oldalának gondozásáig terjedt a munkaköre, de válaszolt az önkormányzathoz érkezett sajtómegkeresésekre is, vagyis a sajtófőnök és a tanácsadó keverékeként működött (a kerületnek közben volt önálló sajtófőnöke – a szerk.). A korábbi tévés fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy korábban az MSZP-től is kapott felkéréseket, de mivel szabadúszó, mindenhonnan, az üzleti szférából is érkeznek hozzá megkeresések. A munkáját pedig – mint mondta - nem „pluszban” fizette az önkormányzat, hanem az előtte hasonló munkakörben dolgozó Deák Gábor helyére érkezett, a kampány utolsó heteiben pedig „gyakorlatilag 0-24 óráig dolgozott”.

Ez eddig rendben is lenne, már csak az szorul a Fidesz és Bácskai János részéről magyarázatra, hogy a fideszes polgármester újraválasztását célzó kampány tanácsadóját miért az önkormányzat fizette, kerületi büdzséből (vagyis közpénzből).

© Wikipedia.org

Ferencváros októberig összesen egyébként 2019 havi több, mint négymillió forintot fizetett csak kommunikációs jellegű kiadásokra különböző külsős vállalkozóknak és vállalkozásoknak, köztük olyan alapfeladatokra is, amelyeket más kerületekben az önkormányzat saját sajtófőnöke, illetve sajtóosztályának munkatársai látnak el.

A legtöbbet – három szerződéssel összesen havi nettó 1,23 millió forintot – a Visualia Szolgáltató Közkereseti Társaságnak fizetett a kerület. A városrész arculatát még 2012-ben kidolgozó vállalkozás szeptemberig 415 ezer forint+ áfáért koordinálta például az önkormányzati tévé és a honlap működését, valamint a helyi szervezetek kommunikációját. Ezen felül egy másik, szintén 415 ezer + áfás megbízás alapján feladata volt „az önkormányzat új arculatához tartozó kommunikációs elemek folyamatos tervezése, „igény szerinti arculati tanácsadás a megbízó részére”, valamint az önkormányzat további intézményei és gazdasági táraságai különböző megjelenésének igény szerinti előkészítése” is.

Bár az „új arculathoz tartozó kommunikációs elemek folyamatos tervezése” arra enged következtetni, hogy a hat évvel ezelőtti után egy újabb arculatváltást tervezett 2019-re a kerület előző vezetése, a társaság tulajdonos-ügyvezetője, Ivánka Gábor szerint nem erről volt szó, hanem a 2012-es arculattal készítendő összes marketing elem - például rendezvényplakát, meghívó, szórólap, kiadvány, információs tábla és ajándéktárgy - tervezése volt a feladatuk, emellett állítása szerint az önkormányzati társaságoknak biztosították a konzultáció lehetőségét, annak ellenőrzésére, hogy az általuk tervezett plakát, kiadvány...stb. illeszkedik-e a kerület egységes arculatába, de sok esetben a társaságok helyett is a Visualia tervezte meg az egyes kerületi programok arculatához tartozó marketing-kommunikációs anyagait, a meghívóktól a plakátokig.

Ez a szerződés már csak két hónapig, 2020 januárjáig él, a Visualia harmadik, a kerületi honlap üzemeletetésére, karbantartására és tartalomfejlesztésére szóló, havi 400 ezer forintos megbízását viszont már felmondta a kerület új vezetése. Ez utóbbit Ivánka Gábor a hvg.hu kérdésére kifejezetten nehéz munkának nevezte, az oldalt állítása szerint 1,3 emberrel (egy teljes állásúval és egy harmadállásúval) kellett folyamatosan friss tartalommal felöltenie. Ez utóbbit a jelek szerint viszont nem a Visualia keretéből fizették, az "egészként" megnevezett munkatársnak ugyanis egy külön, 385 ezer forintos megbízása volt az önkormányzattal a honlap üzemeltetőjével való kapcsolattartásra, tudósításra, fotózásra, hírszerkesztésre és „az önkormányzati honlapon megjelenítés céljára megjelölt anyagok szerkesztésére”, de az illető külön dedikált feladatai közé tartozott a honlapon megjelenítendő anyagok továbbküldése is a honlap üzemeltetőjének.

A Visualianak volt egy negyedik, éves díjas szerződése is – ebben 1 millió 69 ezer forintért elismerő oklevelek készítését vállalták, darabonként 24 765 forintért. Az ár – amely miatt a több mint egymillió forintból mindössze negyvenhárom darab oklevél készülhet – első ránézésre is magasnak tűnik, egy rövid kereséssel ugyanis legalább tucatnyi, prémium minőségű oklevelet gyártó és megszemélyesítő kreatív céget találtunk, amelyek 800-3500 forintból előállítanának ilyen dokumentumokat. Ivánka Gábor viszont a túlárazottságot firtató kérdésünkre azt mondta: az ár egyáltalán nem kirívó – állítása szerint a középkategória felső dekádjába sorolható -, a darabonkénti díj ugyanis nemcsak az alapanyag és az előállítás költségét tartalmazza, hanem a keretezést, illetve azt is, hogy „a dokumentum azonnal, akkor és ott legyen, ahol kell”, amit szerinte nem olyan egyszerű megoldani. Az ügyvezető elmondása szerint az okleveleket futárral kell elküldeni aláírásra, aztán a visszaküldött dokumentumot újabb futárral juttatják az átadás helyszínére.

© MTI / Balogh Zoltán

Az önkormányzat havi 4 millió forintra rúgó kommunikációs költségeiben az önkormányzati újság megjelentetése egyébként nem volt benne, ez további nagyjából 7,5 millió forintot tett ki havonta, amelyből megközelítőleg 4,5 millió volt a nyomda- és a terjesztési költség, a többi 3 millió pedig a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak – köztük a fideszes főszerkesztő 500 ezer és felesége 254 ezer forintos – bére. (A laphoz a választás előtti időszakban információink szerint külön munkatársat küldött a Fidesz központ, a Demokratának is dolgozó újságíró október 13-a óta nem is bukkant fel a szerkesztőségben).

A kommunikációs szerződések között szintén nem kis tételt: fejlesztési díjként évi 570 ezres, támogatási díjként havi 127 ezres, a főszerkesztő fizetésével ezen felül pedig további havi 495 ezer forintos költséget jelent a kerületnek a Ferencvárosi Agóra portál üzemeltetése. Az eredetileg kerületi vitafórumnak szánt felület első ránézésre a magazin és hírportál keveréke, rajta rengeteg, egy az egyben a kerületi honlapról átvett hírrel és kerületi tévéből átvett összeállítással, valamint olyan funkciókkal és információkkal, amelyeket másutt nem egy külön – ráadásul az önkormányzat nagy költséggel kialakított arculatát legkevésbé sem követő - weboldalon, hanem közvetlen a települések honlapján találni meg.