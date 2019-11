Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó versenyből.\r

","shortLead":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért...","id":"20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5280-8f9a-4bd0-9a54-d5f19a30eaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2019. november. 02. 12:32","title":"Eggyel kevesebb demokrata kihívója maradt Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha ajtót nyitna az üstökösök számára a Naprendszer belseje felé.","shortLead":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha...","id":"20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9726e07-068b-4f39-960c-608ec1efef34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","timestamp":"2019. november. 02. 12:03","title":"A tudósok benéztek a Jupiter mögé, és nagyon meglepődtek azon, amit ott láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A civil jogvédő szervezet szerint újságírókat, politikusokat és a közösségi médiát használó törököket vegzál a hatalom, ha bírálják a török offenzívát.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet szerint újságírókat, politikusokat és a közösségi médiát használó törököket vegzál a hatalom...","id":"20191101_Tobb_szaz_a_sziriai_katonai_offenzivat_ellenzo_embert_vettek_orizetbe_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f99cad-094d-43c8-980d-75524b470f98","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Tobb_szaz_a_sziriai_katonai_offenzivat_ellenzo_embert_vettek_orizetbe_Torokorszagban","timestamp":"2019. november. 01. 18:55","title":"Amnesty: Több száz, a szíriai katonai offenzívát ellenző embert vettek őrizetbe Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0a428f-5e08-46f5-8554-eb7f9263a765","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban zajlott Samsung fejlesztői konferencián (SDC 2019) mutatott be a gyártó egy olyan laptopot, amelyet nemcsak a Surface Laptoppal, hanem jó pár csúcskategóriás hordozható eszközzel versenyeztetne. Az új gép egy világelsőséggel is dicsekedhet.","shortLead":"A napokban zajlott Samsung fejlesztői konferencián (SDC 2019) mutatott be a gyártó egy olyan laptopot, amelyet nemcsak...","id":"20191102_samsung_galaxy_book_ion_laptop_qled_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0a428f-5e08-46f5-8554-eb7f9263a765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3bbcef-ec31-4763-a0cc-8b8a6072a3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_samsung_galaxy_book_ion_laptop_qled_kijelzovel","timestamp":"2019. november. 02. 16:03","title":"Olyan kijelző még nem volt laptopon, mint amilyet a Galaxy Book Ion kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159b91e-f806-4aa3-9b38-483016ab2dad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tököltek a NASA-nál.

","shortLead":"Nem tököltek a NASA-nál.

","id":"20191101_Felejtse_el_a_toklampast_ugyse_tudja_lekorozni_a_NASAt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a159b91e-f806-4aa3-9b38-483016ab2dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d0eaa-d187-4d97-83a2-97b0f804f976","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Felejtse_el_a_toklampast_ugyse_tudja_lekorozni_a_NASAt","timestamp":"2019. november. 01. 11:13","title":"Minek csinálna töklámpást, úgyse tudja überelni a NASA őrült mérnökeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","shortLead":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","id":"201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a6962c-b343-4311-8326-92d90382cbe4","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","timestamp":"2019. november. 01. 09:50","title":"„Lehet bízni a jövőben, ha az elég hosszú” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíciót az a Liget Budapest is megosztotta, amely eddig arról beszélt, a fővárosnak nincs joghatósága a kérdésben, fegyvertelen, nem állíthatja le a beruházást.\r

\r

","shortLead":"A petíciót az a Liget Budapest is megosztotta, amely eddig arról beszélt, a fővárosnak nincs joghatósága a kérdésben...","id":"20191101_Videkrol_indulo_peticio_keri_a_kormanyt_epitse_meg_a_varosligeti_muzeumokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b84709d-a96e-4a27-b67d-c8863065d88f","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Videkrol_indulo_peticio_keri_a_kormanyt_epitse_meg_a_varosligeti_muzeumokat","timestamp":"2019. november. 01. 20:08","title":"Vidékről induló petíció kéri a kormányt, építse meg a városligeti múzeumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 13 ezer újabb sertés elpusztításáról döntött pénteken a romániai állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA), miután afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatták ki egy Arges és egy Olt megyei farmon - közölte a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Csaknem 13 ezer újabb sertés elpusztításáról döntött pénteken a romániai állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági...","id":"20191101_Tovabb_tarol_Romaniaban_a_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a383e337-f366-459b-9951-e8f82baf7288","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Tovabb_tarol_Romaniaban_a_sertespestis","timestamp":"2019. november. 01. 20:32","title":"Tovább tarol Romániában a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]