[{"available":true,"c_guid":"f9d56d93-8deb-4b6d-a426-7103100b0ebc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ádil Abdel Mahdi iraki miniszterelnök benyújtja lemondását a parlamentnek, hogy a törvényhozás új kormányt választhasson - jelentette be péntek délután az iraki miniszterelnöki hivatal Bagdadban.","shortLead":"Ádil Abdel Mahdi iraki miniszterelnök benyújtja lemondását a parlamentnek, hogy a törvényhozás új kormányt...","id":"20191129_Lemond_az_iraki_kormanyfo_miutan_eddig_400an_haltak_meg_a_tunteteseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d56d93-8deb-4b6d-a426-7103100b0ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e723d3ad-376e-48fa-8c51-501524486ad1","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Lemond_az_iraki_kormanyfo_miutan_eddig_400an_haltak_meg_a_tunteteseken","timestamp":"2019. november. 29. 18:08","title":"Lemond az iraki kormányfő, miután eddig 400-an haltak meg a tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f248608b-a5a2-4726-a851-9684ed836fd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az újszerű állapotú lengyel kisautóval az elmúlt évtizedekben kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel az újszerű állapotú lengyel kisautóval az elmúlt évtizedekben kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg.","id":"20191130_gyari_feny_alig_hasznalt_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f248608b-a5a2-4726-a851-9684ed836fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e3fd26-22ea-4d7a-907b-a9e8db87da53","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_gyari_feny_alig_hasznalt_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. november. 30. 06:41","title":"Gyári fény: alig használt Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google újabb lehetőséget ad arra, hogy segítsük az algoritmusát: mostantól kézzel is megjelölhetjük az ismerőseinket a fényképeinken.","shortLead":"A Google újabb lehetőséget ad arra, hogy segítsük az algoritmusát: mostantól kézzel is megjelölhetjük az ismerőseinket...","id":"20191130_google_fotok_fenykep_megjeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769ed02f-a0d5-4ef7-bd47-12e29696ff3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_google_fotok_fenykep_megjeloles","timestamp":"2019. november. 30. 12:03","title":"Nézzen rá a telefonján a (Google) Fotókra, régóta várt hasznos funkció jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány az utolsó pillanatban 5 évvel eltolta a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét. 