[{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eset egy autópálya pihenőjében történt, de azt nem tudni, hol. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint nincs járványveszély. ","shortLead":"Az eset egy autópálya pihenőjében történt, de azt nem tudni, hol. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint nincs...","id":"20191129_fertozes_csecsemo_autopalya_piheno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde9150a-00a0-42e3-8e89-8dc262c4a39c","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_fertozes_csecsemo_autopalya_piheno","timestamp":"2019. november. 29. 20:52","title":"Fertőzésben meghalt egy román csecsemő Magyarország területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli légierő csapást mért péntek este a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet létesítményeire, miután a térségből a zsidó állam területe ellen rakétát lőttek ki, amely lakatlan területen csapódott be - közölte az izraeli sajtó.","shortLead":"Az izraeli légierő csapást mért péntek este a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet...","id":"20191130_Ujabb_osszecsapas_Gazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91023f4d-1a32-443e-8393-de1523e85764","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Ujabb_osszecsapas_Gazaban","timestamp":"2019. november. 30. 08:17","title":"Újabb összecsapás Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját politikai jövőjét kockáztatja.","shortLead":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját...","id":"201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e72c4-0360-4398-865d-7cb3a557ba38","keywords":null,"link":"/360/201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","timestamp":"2019. december. 01. 09:30","title":"Trump viselt dolgainak vizsgálója fejből tudja A nagy Lebowskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett volna.","shortLead":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett...","id":"20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26077d1-8fca-47e5-9586-f28b099d3dca","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","timestamp":"2019. december. 01. 18:44","title":"Nem tűnik terrortámadásnak a hágai késelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","shortLead":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","id":"20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300c2fa-1ee7-4ac2-8e6e-f46c6994bc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2019. december. 01. 17:48","title":"Németh Szilárd az \"egyre erősödő migrációs nyomás miatt\" összehívta a bevándorlásellenes kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón mutatta be az SMA-s kis Zente anyukája, hogyan \"motorozik\" a kisfiú, akiért az egész ország összefogott, hogy összegyűljön a ritka betegségének kezelésére szükséges 700 millió forint. ","shortLead":"Videón mutatta be az SMA-s kis Zente anyukája, hogyan \"motorozik\" a kisfiú, akiért az egész ország összefogott...","id":"20191201_Hazatert_Zente_lathato_a_javulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9d2873-8313-4f46-bb62-7c44bcf306a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Hazatert_Zente_lathato_a_javulas","timestamp":"2019. december. 01. 08:53","title":"Zente lábai erősödnek, már \"motorozni\" tanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","id":"20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ed7e45-2f70-4c09-b33c-9cc137864ced","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","timestamp":"2019. december. 01. 20:31","title":"Verekedés miatt nem indult el egy székesfehérvári vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon gyorsan lehet vele haladni.



","shortLead":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon...","id":"20191201_biliard_jatek_pocket_pool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df693c4-c4d5-4f3e-b463-d13a42f52e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_biliard_jatek_pocket_pool","timestamp":"2019. december. 01. 18:03","title":"Ha csak 4-5 szabad perce van, ezt a mobilos játékot vegye elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]