[{"available":true,"c_guid":"5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette egyik középiskolai diákját. Az esetet súlyosbítja, hogy a helyi sajtó szerint mindez egy osztályteremben történt.","shortLead":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette...","id":"20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc846ec-5a39-4e21-b9cc-e6299472c55e","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","timestamp":"2019. november. 30. 16:01","title":"Letartóztatták az Év Tanárát egy texasi iskolában, mert szexuálisan zaklatta az egyik diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat. A tiltakozók megbénították a bányákból kivezető vasúti forgalmat is, s több helyen összetűzések törtek ki a demonstrálók és az egyenruhások között.","shortLead":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat...","id":"20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4880d6c0-1237-4c29-b87e-c30817de416e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","timestamp":"2019. november. 30. 14:40","title":"Szénbányákat ostromoltak meg a német klímavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","shortLead":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","id":"20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05478923-fea3-412d-bb85-d82dfdd23a51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","timestamp":"2019. november. 30. 11:23","title":"Ennyit költenek a magyarok, ha étterembe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám az legalábbis kétséges, hogy neve ott lesz-e az Európai Unió dicsőségtábláján. Az biztos, hogy az unió legviharosabb időszakában próbálta egyben tartani a közösséget, és ez sokak meglepetésére sikerült neki, még ha ehhez sajátos módszereket is kellett alkalmaznia.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám...","id":"20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2274da4-311b-4c66-a2b8-b6e600183cc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","timestamp":"2019. december. 01. 11:30","title":"Orbánt diktátornak nevezte, Johnsont hazugnak – de sikeres volt Jean-Claude Juncker öt éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968b43d-5207-4f1c-80cd-611f92f5fe02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végtelen számú színes égővel borítják minden évben fényárba Moszkvát a karácsonyi és az újévi ünnepek közeledtével. Az idén különösen szépre sikerült az orosz főváros díszkivilágítása.","shortLead":"Végtelen számú színes égővel borítják minden évben fényárba Moszkvát a karácsonyi és az újévi ünnepek közeledtével...","id":"20191130_Igy_borul_unnepi_fenybe_Moszkva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b968b43d-5207-4f1c-80cd-611f92f5fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c34401-cb52-4703-91f6-9638f809b82b","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Igy_borul_unnepi_fenybe_Moszkva","timestamp":"2019. november. 30. 15:32","title":"Így borul ünnepi fénybe Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a67335-96c0-4825-b746-29c4a5ae15cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új repülő őshüllőfajt határozott meg egy romániai-amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Új repülő őshüllőfajt határozott meg egy romániai-amerikai kutatócsoport.","id":"20191201_uj_repulo_oshullofaj_albadraco_tharmisensis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a67335-96c0-4825-b746-29c4a5ae15cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1474deb8-0cab-400d-8e85-94780c234312","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_uj_repulo_oshullofaj_albadraco_tharmisensis","timestamp":"2019. december. 01. 16:03","title":"Lényegében egy repülő őssárkányt találtak Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","shortLead":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","id":"20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b29381-f1bb-4670-8a94-1718578e7b26","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","timestamp":"2019. november. 30. 16:49","title":"Kósa: A zsidóknak lehet, még jól is esett a nyilasokra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]