[{"available":true,"c_guid":"2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","shortLead":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","id":"20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f08f09-0f45-41ca-89ef-13030f19a366","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","timestamp":"2019. december. 01. 10:43","title":"Kálmán Olga 1 milliót keres főtanácsadóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója Bayer Zsolt műsorában azt mondta: nem normális, aki azt hiszi, hogy Gothár Péter botránya egyedi eset.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója Bayer Zsolt műsorában azt mondta: nem normális, aki azt hiszi, hogy Gothár Péter botránya...","id":"20191202_Kalomista_Gabor_a_Gotharugyrol_A_szinhazi_szakmaban_a_retteges_diktal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c112af9c-faa9-4bdb-b753-c502ec8f4011","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Kalomista_Gabor_a_Gotharugyrol_A_szinhazi_szakmaban_a_retteges_diktal","timestamp":"2019. december. 02. 10:52","title":"Kálomista Gábor a Gothár-ügyről: A színházi szakmában a rettegés diktál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester megkereste a CEU rektorát és az MTA elnökét is, hogy mentsék, ami menthető.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester megkereste a CEU rektorát és az MTA elnökét is, hogy mentsék, ami menthető.","id":"20191201_tuntetes_karacsony_ceu_mta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c50a5a7-9088-401b-a441-c8b1dc960567","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_tuntetes_karacsony_ceu_mta","timestamp":"2019. december. 01. 18:57","title":"Karácsony: \"Partnerséget építünk a kormánnyal háborúban állókkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","shortLead":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","id":"20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0095ca-a546-49d4-9939-bc0906511859","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","timestamp":"2019. december. 01. 20:49","title":"Rekordbevételt hozott a Jégvarázs 2 az ötnapos ünnep alatt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","shortLead":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","id":"20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbeb062-ebf1-4050-9845-5d43054ba176","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","timestamp":"2019. december. 02. 10:33","title":"Kínában mostantól csakis arcszkennelés után lehet új mobilt vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló jelöltpáros, Norbert Walter-Borjans volt észak-rajna-vesztfáliai pénzügyminiszter és Saskia Esken szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselő nyerte a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökjelölő pártszavazását a szombaton Berlinben kihirdetett végeredmény szerint.","shortLead":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló...","id":"20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb2eb86-2081-43cb-ac6c-e0c5bd2cda87","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","timestamp":"2019. november. 30. 19:33","title":"A nagykoalíció bírálói nyerték a német szociáldemokraták elnökjelölő pártszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913709a-91b5-4087-a6b9-90f52df5acdc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Álomfejtésről, az életközepi válság hatékony megoldásáról és a legsikeresebb sportolók mentális felkészülésének csalhatatlan receptjéről is olvashatunk az idei pszichológiai újdonságok között. Bónuszként két kötetben is kipróbálhatjuk, milyen lehet terapeutának lenni.","shortLead":"Álomfejtésről, az életközepi válság hatékony megoldásáról és a legsikeresebb sportolók mentális felkészülésének...","id":"20191201_Vajon_mit_gondol_rolam_a_terapeutam_Most_megtippelheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9913709a-91b5-4087-a6b9-90f52df5acdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90005992-60c2-44af-9fb0-ef9b8bfc18f0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191201_Vajon_mit_gondol_rolam_a_terapeutam_Most_megtippelheti","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Vajon mit gondol rólam a terapeutám? Most megtippelheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]