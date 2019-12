Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","shortLead":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","id":"20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c3e7f7-9ef7-4dfe-9a6e-7e49d87e08ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 02. 06:41","title":"52 éves fekete diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több milliárd forintos program, de még mindig folyik bele határérték fölötti káros anyagot tartalmazó termálvíz. Pénteken, egy lakossági fórumon kiderült, hogy engedélye van az agrárcégnek, amelyik a vizet ide pumpálja.","shortLead":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több...","id":"20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baee8c1-080b-4452-a833-e03afdad71b7","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","timestamp":"2019. november. 30. 14:00","title":"Hatósági engedéllyel szennyezik a szegedi Tisza-holtágat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064b2d12-3268-4d58-aa40-552f00684a7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ismert brit terrorizmus-szakértő szerint a brit igazságszolgáltatási rendszer „orosz rulettet” játszik az emberekkel.","shortLead":"Egy ismert brit terrorizmus-szakértő szerint a brit igazságszolgáltatási rendszer „orosz rulettet” játszik...","id":"20191130_Orosz_rulettet_jatszottak_a_londoniakkal__allitja_egy_szakerto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=064b2d12-3268-4d58-aa40-552f00684a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80577262-ce07-4c01-be51-c40718b16409","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Orosz_rulettet_jatszottak_a_londoniakkal__allitja_egy_szakerto","timestamp":"2019. november. 30. 14:02","title":"Orosz rulettet játszottak a londoniakkal – állítja egy szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","shortLead":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","id":"20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac28f6d-d025-4e6e-b646-2506c9d20491","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Janisch Attila a Gothár-ügyről: Orbán véresszájú cselédei már a Színművészeti Egyetemen tisztogatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből 2 hónappal a premier előtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm első epizódjából. Az alkotást négy részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből...","id":"20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286d5e7-45f1-4aa4-8847-0a8e9bab8540","keywords":null,"link":"/360/20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","timestamp":"2019. november. 30. 19:00","title":"Doku360: \"Szerencsém, hogy megfogtam egy kézzel, mert az agyam is kifolyt volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt.\r

","shortLead":"A budapesti rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt.\r

","id":"20191201_szomszedok_vita_keseles_pestszentlorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252de8ca-dce8-4433-8c5a-73dec2ff13fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_szomszedok_vita_keseles_pestszentlorinc","timestamp":"2019. december. 01. 08:45","title":"Késelés lett a szomszédok vitájából Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","shortLead":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","id":"20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86212f22-57ee-4c1e-9159-b7e55280cdbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","timestamp":"2019. december. 02. 11:27","title":"A kormány hadat üzent a feketézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466b60-4217-4ade-be67-6d47990e773e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több lengyelországi városban tüntettek vasárnap délután jogászok, művészek, ellenzéki politikusok és polgári aktivisták csoportjai a lengyel igazságügyi reform ellen.\r

","shortLead":"Több lengyelországi városban tüntettek vasárnap délután jogászok, művészek, ellenzéki politikusok és polgári aktivisták...","id":"20191201_lengyelorszag_tuntetes_igazsagugyi_reform_birosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a466b60-4217-4ade-be67-6d47990e773e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4676200-fd42-4d7f-ad5d-b103a260b232","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_lengyelorszag_tuntetes_igazsagugyi_reform_birosagok","timestamp":"2019. december. 01. 22:45","title":"Lengyelország-szerte tüntettek az igazságügyi reform ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]