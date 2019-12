Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a79d35-e06e-499c-ab71-3fdf204bb8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","timestamp":"2019. december. 01. 14:30","title":"Bocskor Bíborka gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea70f3b-66d9-4498-8ab4-e5742aff978c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környezetvédők a fejtés leállítását követelték és bírálták a német kormány klímapolitikáját. A tüntetőknek a rendőrkordonon is sikerült átjutniuk.","shortLead":"A környezetvédők a fejtés leállítását követelték és bírálták a német kormány klímapolitikáját. A tüntetőknek...","id":"20191201_klimaaktivista_szenbanya_fejtes_kelet_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea70f3b-66d9-4498-8ab4-e5742aff978c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e2ebdd-170c-4a6e-a4bb-aa8caa961e40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_klimaaktivista_szenbanya_fejtes_kelet_nemetorszag","timestamp":"2019. december. 01. 13:03","title":"Több száz klímaaktivista betört több szénbánya területére Kelet-Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","shortLead":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","id":"20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbeb062-ebf1-4050-9845-5d43054ba176","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","timestamp":"2019. december. 02. 10:33","title":"Kínában mostantól csakis arcszkennelés után lehet új mobilt vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","shortLead":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","id":"20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac28f6d-d025-4e6e-b646-2506c9d20491","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Janisch Attila a Gothár-ügyről: Orbán véresszájú cselédei már a Színművészeti Egyetemen tisztogatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog, őket egyelőre még nem találták meg.","shortLead":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog...","id":"20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305337dd-af54-4c9c-82ec-94a8b92b5e03","keywords":null,"link":"/elet/20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","timestamp":"2019. december. 02. 12:03","title":"12 napig élt kekszen és pocsolyavízen egy nő az ausztrál pusztaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul falja a kilométereket. Az aprócska különbséget úgy hívják: négy évtized.","shortLead":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul...","id":"20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98adf4-c2d1-43f6-b27d-6653a393ad2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. december. 01. 15:30","title":"Villany-Zsiguli vs. elektromos Mercedes: szovjet-német párbajt rendeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0141cd60-bdc9-4400-8d73-e5aeffad0a8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a születéskor várható élettartam a brazilokéval és a mexikóiakéval van versenyben. ","shortLead":"Magyarországon a születéskor várható élettartam a brazilokéval és a mexikóiakéval van versenyben. ","id":"201948_szuleteskor_varhato_elethossz_versenyben_abrazilokkal_es_amexikoiakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0141cd60-bdc9-4400-8d73-e5aeffad0a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f4499e-d59a-4355-89f6-9b091db2f252","keywords":null,"link":"/360/201948_szuleteskor_varhato_elethossz_versenyben_abrazilokkal_es_amexikoiakkal","timestamp":"2019. december. 02. 13:00","title":"Aki sokáig szeretne élni, nem itthon van ehhez a legjobb helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját politikai jövőjét kockáztatja.","shortLead":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját...","id":"201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e72c4-0360-4398-865d-7cb3a557ba38","keywords":null,"link":"/360/201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","timestamp":"2019. december. 01. 09:30","title":"Trump viselt dolgainak vizsgálója fejből tudja A nagy Lebowskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]