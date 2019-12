Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","shortLead":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","id":"20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7754cd-f5cc-4c86-84aa-63cfca281d22","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","timestamp":"2019. december. 02. 21:25","title":"Donald Trump újabb médiumnak ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus Corlatean a román-magyar békés együttélés kárára szeretne politikai tőkét kovácsolni magának.","shortLead":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus...","id":"20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25a31-c173-4dd2-921d-3d1349146bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","timestamp":"2019. december. 03. 16:50","title":"Ünneppé nyilváníthatják Romániában a trianoni szerződés aláírásának a napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez több mint a harmada az MNB 81 milliárdnyi NER-es kötvényének.","shortLead":"Ez több mint a harmada az MNB 81 milliárdnyi NER-es kötvényének.","id":"20191202_30_milliard_forintos_kotvenyt_bocsathat_ki_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91798513-2985-437e-a0f0-962c006918d3","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_30_milliard_forintos_kotvenyt_bocsathat_ki_a_TV2","timestamp":"2019. december. 02. 18:41","title":"30 milliárd forintnyi kötvényt bocsáthat ki a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Botrány lett egy magyar olimpikon bejegyzéséből Kínában, lassan kiderül, mi lesz a katázókkal, hivatala előtt parkoló polgármester kapott cédulát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Botrány lett egy magyar olimpikon bejegyzéséből Kínában, lassan kiderül, mi lesz a katázókkal, hivatala előtt parkoló...","id":"20191204_Radar360_rosszabbul_elnek_a_nyugdijasok_mar_a_takarito_is_hianyszakma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed19dce-df6e-4a7c-a90b-7415263a3ebd","keywords":null,"link":"/360/20191204_Radar360_rosszabbul_elnek_a_nyugdijasok_mar_a_takarito_is_hianyszakma","timestamp":"2019. december. 04. 08:05","title":"Radar360: rosszabbul élnek a nyugdíjasok, már a takarító is hiányszakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasonló felvételeket az olajválság idején láthattunk, csak akkor még nem villanyautók álltak kígyózó sorokban.","shortLead":"Hasonló felvételeket az olajválság idején láthattunk, csak akkor még nem villanyautók álltak kígyózó sorokban.","id":"20191204_a_nap_videoja_amikor_a_teslasok_banjak_hogy_milyen_kocsit_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3580ccc1-3abd-42f6-8a81-95d919d0bdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_a_nap_videoja_amikor_a_teslasok_banjak_hogy_milyen_kocsit_vettek","timestamp":"2019. december. 04. 06:41","title":"A nap videója: amikor a teslások bánják, hogy milyen kocsit vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0602ed83-cadc-42dd-b32f-fb8febd580bb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint sikertörténet az, ahogy az oroszok elfordultak a töménytől. A kép azért nem ennyire rózsás.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint sikertörténet az, ahogy az oroszok elfordultak a töménytől. A kép azért nem...","id":"20191203_Orosz_csoda_csokkeno_alkoholizmus_javulo_eletkilatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0602ed83-cadc-42dd-b32f-fb8febd580bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d121cae-893b-49d7-969a-1877e6c0efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Orosz_csoda_csokkeno_alkoholizmus_javulo_eletkilatasok","timestamp":"2019. december. 03. 06:49","title":"Orosz csoda: csökkenő alkoholizmus, javuló életkilátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of Israel.","shortLead":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of...","id":"20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dea61d-7be9-41d7-b7bc-ac1f9e3be26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","timestamp":"2019. december. 04. 10:13","title":"Nagyon jó hír jött: áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit későn kapcsoltak, hogy Rácz Zsófia a mostani törvények szerint nem lehetne helyettes államtitkár, de úgy tűnik, megoldják a problémát.","shortLead":"Kicsit későn kapcsoltak, hogy Rácz Zsófia a mostani törvények szerint nem lehetne helyettes államtitkár, de úgy tűnik...","id":"20191204_Nem_lehetne_helyettes_allamtitkar_a_22_eves_egyetemista_atirhatjak_a_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbf21e4-1ca7-4a51-844b-43398e5f8cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_lehetne_helyettes_allamtitkar_a_22_eves_egyetemista_atirhatjak_a_torvenyt","timestamp":"2019. december. 04. 16:51","title":"Átírnák a törvényt, hogy a 22 éves egyetemistából helyettes államtitkár lehessen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]