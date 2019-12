Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem léphet, a szövetség pedig fegyelmi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"Burján Csaba az Instagramra posztolt egy képet, amin a F*ckin China felirat volt olvasható. Sanghajban már jégre sem...","id":"20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764995d2-e776-469c-aef4-f77dd3e00200","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Hatalmas_botrany_lett_abbol_hogy_a_magyar_olimpiai_bajnok_Kinat_szidta","timestamp":"2019. december. 03. 22:03","title":"Hatalmas botrány lett abból, hogy a magyar olimpiai bajnok Kínát szidta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5698af9c-d4f9-4d6a-a79a-027e4237471a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kezdeményezte Nagy László Albert felmentését.","shortLead":"Budapest főpolgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kezdeményezte Nagy László Albert felmentését.","id":"20191204_karacsony_gergely_fkf_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5698af9c-d4f9-4d6a-a79a-027e4237471a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b5eaa-25f0-42e3-ba8a-015e1c77e100","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_karacsony_gergely_fkf_vezerigazgato","timestamp":"2019. december. 04. 18:56","title":"Kirúgják Karácsonyék az FKF vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a harmadik csoportmeccsén. A szövetségi kapitány szerint apró dolgok döntöttek az ellenfél javára.","shortLead":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692f93d-ffec-4061-88fb-863b760706e7","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","timestamp":"2019. december. 03. 10:59","title":"Rasmussen a vereség után: Nem azt játszottuk, amit tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta a hatalmát. A dokumentumban Orbán Viktor neve is felbukkan.","shortLead":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta...","id":"20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba79135-76c5-49e0-a469-bc1f4a60e5c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","timestamp":"2019. december. 04. 09:14","title":"\"Támadhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy Trump visszaélt a hatalmával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GDPR-nek köszönhetően nem a Facebook az egyetlen, amely a felhasználók adatait kezelheti, másnak is lehetőséget is kell adniuk rá. Mindez egy új funkció érkezését jelenti.","shortLead":"A GDPR-nek köszönhetően nem a Facebook az egyetlen, amely a felhasználók adatait kezelheti, másnak is lehetőséget is...","id":"20191203_google_fotok_facebook_kepek_fotok_adatmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6edbb0-1e14-4fa3-a9a4-47c6ffabc487","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_google_fotok_facebook_kepek_fotok_adatmentes","timestamp":"2019. december. 03. 08:03","title":"Hasznos másolós funkció jön a Facebookra, 2020-ban mindenkinél bekapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódhat a keleti nyitás, az egykori KGST újabb bankját hozhatják Magyarországra.","shortLead":"Folytatódhat a keleti nyitás, az egykori KGST újabb bankját hozhatják Magyarországra.","id":"20191203_Budapestre_koltozhet_meg_egy_bank_Moszkvabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53381d5-71ef-4067-a5a6-8f3e00e70cf6","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_Budapestre_koltozhet_meg_egy_bank_Moszkvabol","timestamp":"2019. december. 03. 07:07","title":"Budapestre költözhet még egy bank Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]