A Nézőpont Intézet szerint csak minden ötödik magyar elégedett a hazai egészségüggyel

[{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton szerda, csütörtök és péntek éjszaka egy extrém méretű, a gönyűi kikötőből Tiszaújvárosba tartó, vegyipari tornyot szállító járműszerelvény haladása miatt.","shortLead":"Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton szerda...","id":"20191204_Harom_autopalyat_is_lezarnak_egy_70_meteres_vegyipari_torony_szallitasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9536e7a3-1274-405b-a9e9-470cd7fb1964","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Harom_autopalyat_is_lezarnak_egy_70_meteres_vegyipari_torony_szallitasa_miatt","timestamp":"2019. december. 04. 16:45","title":"Három autópályát is lezárnak egy 70 méteres vegyipari torony szállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elrendelt házi őrizete ellenére Olaszországba távozott az az olasz férfi, aki egy sor szabályt megszegve véletlenül lelőtte társát.","shortLead":"Az elrendelt házi őrizete ellenére Olaszországba távozott az az olasz férfi, aki egy sor szabályt megszegve véletlenül...","id":"20191205_Vadat_emeltek_az_olasz_vadasz_ellen_aki_lelotte_a_tarsat_a_Bakonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc39c38-2777-46ec-b5bc-1e03896624d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Vadat_emeltek_az_olasz_vadasz_ellen_aki_lelotte_a_tarsat_a_Bakonyban","timestamp":"2019. december. 05. 15:37","title":"Vádat emeltek az olasz vadász ellen, aki lelőtte a társát a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium államtitkára nem ért egyet ezzel az iránnyal. ","shortLead":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium...","id":"20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ce45c6-da82-4ac5-8905-ade03cbb5135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","timestamp":"2019. december. 05. 11:07","title":"Zsigó Róbert: Nem biztos, hogy a legjobb eszköz a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel, köztük az intelligens szőnyeg is.","shortLead":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel...","id":"201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6be31e7-34c3-4ea3-b11b-257c733edb24","keywords":null,"link":"/360/201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","timestamp":"2019. december. 04. 19:00","title":"Ez az, amikor a porszívó úgy szív, hogy önnek ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","shortLead":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","id":"20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d166a5f-ef92-4534-9dd3-96ec8039f437","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","timestamp":"2019. december. 05. 12:33","title":"A Seveled díszbemutatójáról a kórházba: megszületett Tenki Réka babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több óvoda és iskola vezetőjével beszéltük át, mit hozhat a beiskolázási szigor. ","shortLead":"Több óvoda és iskola vezetőjével beszéltük át, mit hozhat a beiskolázási szigor. ","id":"20191204_Sokat_sporolhat_a_kormany_a_beiskolazasi_szigoron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaa7683-0344-4df9-a786-cbf56d9ebfa4","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Sokat_sporolhat_a_kormany_a_beiskolazasi_szigoron","timestamp":"2019. december. 04. 11:26","title":"Káoszt okozhat a kötelező beiskolázás, de a kormány legalább spórol rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f58cf61-b319-48a1-aa4c-6c0d84137768","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivételesen jó állapotban lévő Vénusz-szobrot, a csiszolatlan kőkorszakból származó úgynevezett renancourt-i Vénusz-sorozat újabb darabját találták meg egy őskori ásatáson nyáron az észak-franciaországi Amiens-ben – közölte az INRAP francia régészeti intézet.","shortLead":"Kivételesen jó állapotban lévő Vénusz-szobrot, a csiszolatlan kőkorszakból származó úgynevezett renancourt-i...","id":"20191205_venusz_szobor_renancourt_amiens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f58cf61-b319-48a1-aa4c-6c0d84137768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b475c8-c8ef-4c25-af33-b675d093c579","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_venusz_szobor_renancourt_amiens","timestamp":"2019. december. 05. 08:33","title":"Találtak egy 23 000 éves szobrocskát: csak 4 centis, de nagy kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]