[{"available":true,"c_guid":"b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl gyakran jön majd szembe a forgalomban.","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl...","id":"20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e140daf5-3e62-41b7-b2c4-f14caf155e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","timestamp":"2019. december. 06. 11:21","title":"Rászabadítják a közutakra a Nissan 330 millió forintos hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy Teleszkópjával tett felfedezés választ adhat arra a kérdésre is, mi minden történhet a jövőben a saját Naprendszerünkkel.","shortLead":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy...","id":"20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efcaf7-5bc6-4ce9-b402-66398d3ff08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","timestamp":"2019. december. 06. 11:33","title":"Van valami szokatlan az űr mélyén, ez lehet a mi Naprendszerünk sorsa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.","shortLead":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van...","id":"20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa720c1-0a81-47e4-8d91-ede8e68518ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 05. 12:25","title":"Antikorrupciós szabványt vezettek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","shortLead":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","id":"20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43a68f-fea1-47d7-b72d-4255a71735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. december. 05. 22:00","title":"Kigyulladt egy autó a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3342344-5d6c-4359-b899-69aa42d1337c","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az új magyar romkom lehetne a filmkritikusi szakma kis magyar „Pop, csajok satöbbije”. De nem lett az. Kritika. ","shortLead":"Az új magyar romkom lehetne a filmkritikusi szakma kis magyar „Pop, csajok satöbbije”. De nem lett az. Kritika. ","id":"20191205_A_Seveled_abban_a_leggyengebb_amiben_a_legjobbnak_kene_lennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3342344-5d6c-4359-b899-69aa42d1337c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed1ee4-77de-4738-a4a1-bf28388c25f5","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_A_Seveled_abban_a_leggyengebb_amiben_a_legjobbnak_kene_lennie","timestamp":"2019. december. 05. 14:30","title":"A Seveled abban a leggyengébb, amiben a legjobbnak kéne lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér falra. A műalkotás gazdája a kortárs képzőművészeti piac nagy tréfamestere, Maurizio Cattelan, akinek a műve iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy már a harmadik banánján dolgozik. ","shortLead":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér...","id":"20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32345542-85ca-4097-a8cb-836496468d67","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","timestamp":"2019. december. 05. 11:58","title":"Milliókért kelt el egy falra felragasztott banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miközben a magyar kormány nagyívű terveiből semmi sem lett, Ausztriában lassan újjáépítik az Esterházy-tündérvilágot. Ott sem problémamentes az állam és a hercegi család vagyonát kezelő magánalapítvány kapcsolata, de legalább nem pereskednek egymással úgy, mint Magyarországon.","shortLead":"Miközben a magyar kormány nagyívű terveiből semmi sem lett, Ausztriában lassan újjáépítik az Esterházy-tündérvilágot...","id":"201949__az_esterhazy_maganalapitvany__birtokok_ausztriaban__csodakamra__uri_huncutsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64f62f9-4bdd-4f44-b2db-021a4c29e8bb","keywords":null,"link":"/360/201949__az_esterhazy_maganalapitvany__birtokok_ausztriaban__csodakamra__uri_huncutsagok","timestamp":"2019. december. 06. 13:00","title":"A mesés Esterházy-kincseket Ausztriában jobban megbecsülik, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre. Számukra marad a félelem a kiszolgáltatottságtól, az anyagi bizonytalanságtól. Mi most olyan friss nyugdíjasokkal beszélgettünk, akik még jócskán aktív munkavállalóként elkezdtek félretenni a nyugdíjas éveikre. ","shortLead":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre...","id":"generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ea0dbc-62b8-4d14-a715-b84ad73d9c48","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","timestamp":"2019. december. 06. 10:30","title":"Minél előbb, annál több – hogy a nyugdíjas évek az álmok megvalósításáról szóljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"}]