[{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők a Gyarmati Dezső Uszodában. ","shortLead":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők...","id":"20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2daf5-b58b-4c6d-8367-09b41259cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","timestamp":"2019. december. 04. 20:39","title":"Csökkentik a jegyárakat a rekorddrága budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő Japánban van, de a Mikulás nem feledkezett meg az otthoniakról.","shortLead":"A kormányfő Japánban van, de a Mikulás nem feledkezett meg az otthoniakról.","id":"20191206_Orban_Viktorekhoz_virgacsot_is_vitt_a_Mikulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf1185-d034-4a94-b96e-9b832b0b7b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Orban_Viktorekhoz_virgacsot_is_vitt_a_Mikulas","timestamp":"2019. december. 06. 07:54","title":"Orbán Viktorékhoz virgácsot is vitt a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","shortLead":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","id":"Video_Automenton_egettek_a_gumit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb47ee8-94c3-4dfc-9bd5-209237a3d575","keywords":null,"link":"/cegauto/Video_Automenton_egettek_a_gumit","timestamp":"2019. december. 05. 16:39","title":"Videó: Gazdag orosz autósoknál megint elgurult valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e29bf-aa51-4166-af2a-8dfa3ef5ce4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokba került a szobabicikli-gyártó Pelotonnak a karácsonyi reklámkampány.

","shortLead":"Sokba került a szobabicikli-gyártó Pelotonnak a karácsonyi reklámkampány.

","id":"20191206_reklam_hirdetes_szexizmus_peloton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67e29bf-aa51-4166-af2a-8dfa3ef5ce4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710d7f58-8971-4a2e-97e3-2ac9de4b267a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_reklam_hirdetes_szexizmus_peloton","timestamp":"2019. december. 06. 06:18","title":"Szexista szobabicikli-reklám miatt veszített 1,5 milliárd dollárt egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai diákok egy csoportja próbál fellépni ellene.","shortLead":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai...","id":"20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16695205-f712-4d0d-a74c-1677354afee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","timestamp":"2019. december. 05. 13:03","title":"Súlyos vádak a TikTok ellen, azt mondják, kiszivattyúzzák a felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5d4340-265d-4c4f-be49-eac5b29fb713","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 18 éves úszó a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Glasgowban. ","shortLead":"A 18 éves úszó a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Glasgowban. ","id":"20191205_Egyeni_csuccsal_lett_ezustermes_a_rovidpalyas_uszo_ebn_Kesely_Ajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd5d4340-265d-4c4f-be49-eac5b29fb713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8d5f76-6084-4831-8080-e9d7a328ddef","keywords":null,"link":"/sport/20191205_Egyeni_csuccsal_lett_ezustermes_a_rovidpalyas_uszo_ebn_Kesely_Ajna","timestamp":"2019. december. 05. 20:21","title":"Egyéni csúccsal lett ezüstérmes a rövidpályás úszó-Eb-n Késely Ajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is odakerültek, amelyeket a kórház természetesen kötelezően biztosít.","shortLead":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot...","id":"20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd5608-172c-4fab-9f17-c69354c3093e","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 05. 07:39","title":"A Szent János Kórház szerint kiforgatták az adománygyűjtési felhívásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyész a megismételt elsőfokú eljárásban meghozott, tíz ember bűnösségét kimondó ítélet súlyosítását indítványozta, a védők pedig annak abszolút hatályon kívül helyezését vagy módosítását kérték.","shortLead":"Az ügyész a megismételt elsőfokú eljárásban meghozott, tíz ember bűnösségét kimondó ítélet súlyosítását indítványozta...","id":"20191205_Vorosiszapper_megkezdodott_a_masodfoku_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d357197b-e743-40cf-b662-dfafc0c26772","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Vorosiszapper_megkezdodott_a_masodfoku_eljaras","timestamp":"2019. december. 05. 18:46","title":"Vörösiszapper: megkezdődött a másodfokú eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]