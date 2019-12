Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","shortLead":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","id":"20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33274f5-c839-4129-9de5-a7a2e843258b","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","timestamp":"2019. december. 06. 05:57","title":"A magyar kormány támogatásával felújított orvosi rendelőt adtak át Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","shortLead":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","id":"20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34682025-4037-49a9-8ac3-4b096f0f773b","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","timestamp":"2019. december. 06. 17:42","title":"Eltűnés miatt keresi a rendőrség Bujdosó Krisztofert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró ügye.","shortLead":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai...","id":"201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba146006-95d8-4213-8492-6b12e0282b83","keywords":null,"link":"/360/201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","timestamp":"2019. december. 05. 15:00","title":"A politika felső köreihez vezetett a máltai újságíró meggyilkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80722291-e373-405c-9cc3-34b63c40888e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Orbán Viktor tanácsa űrhajósunknak.","shortLead":"Orbán Viktor tanácsa űrhajósunknak.","id":"20191205_Marabu_Feknyuz_Mihez_kezdunk_az_urben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80722291-e373-405c-9cc3-34b63c40888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d00b69-0756-496b-a09b-54c34c680bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_Marabu_Feknyuz_Mihez_kezdunk_az_urben","timestamp":"2019. december. 05. 15:19","title":"Marabu Féknyúz: Mihez kezdünk az űrben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani kényszerült és Mexikóba menekült – közölte pénteken egy, a politikushoz közelálló személy.","shortLead":"Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani...","id":"20191207_Kubaba_utazott_a_bukott_boliviai_diktator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6c3f1-095d-4c3e-b786-eb83eea9e20c","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Kubaba_utazott_a_bukott_boliviai_diktator","timestamp":"2019. december. 07. 06:23","title":"Kubába utazott a bukott bolíviai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","shortLead":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","id":"20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6770b56-0a95-4d56-b7ce-ace434b5eafa","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","timestamp":"2019. december. 05. 12:48","title":"MTVA: Jó döntés volt, hogy nem megyünk az Eurovízióra, máris rekordot döntött A Dal 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely kiváló biokomponens bizonyos műanyagelemekhez. Erre csapott le a Ford.","shortLead":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely...","id":"20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9ec2a-7734-46fa-b90e-22e260ec3036","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"McDonald’s-maradékból csinál autóalkatrészt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának a hallgatói is nyilatkozatott tettek közzé, amelyben hangsúlyozzák, hogy a hatalmi visszaélések az elkövetőket minősítik, nem pedig az egyetem egészét.","shortLead":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec31c2-3f1f-4906-86a0-8d19ec1bd59f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 15:13","title":"Megszólalt a szakma a Színművészetit ért támadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]