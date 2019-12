Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező, többek között Pogány Judit, Gálffi László, Bálint András, Mácsai Pál, Ónodi Eszter, Pintér Béla.\r

\r

","shortLead":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező...","id":"20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee22582-ce47-412a-9d01-484fbe7a8932","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","timestamp":"2019. december. 08. 10:21","title":"„Tiltakozni szakmai és lelkiismereti kérdés” – videóban üzen Mácsai, Pintér, Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","id":"20191207_piero_pini_ovadek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9aa5ec-9cc3-4910-a3a6-20bd2399af22","keywords":null,"link":"/kkv/20191207_piero_pini_ovadek","timestamp":"2019. december. 07. 09:10","title":"Kétmilliárd forintos óvadékot tettek le, hogy szabadulhasson az olasz húspápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik legsikeresebb személyi számítógép volt. Ebből a masinából került most egy példány a Neumann Társaság szegedi állandó kiállítására.","shortLead":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik...","id":"20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f50ae-dd74-439c-af1f-479535cc46a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","timestamp":"2019. december. 07. 08:03","title":"Legendás otthoni számítógépet állítanak ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke megsértette az intézet jóhírnevét.","shortLead":"A Fidesz alelnöke megsértette az intézet jóhírnevét.","id":"20191206_Game_over__Nemeth_Szilard_vegleg_elvesztette_a_pert_az_Eotvos_Karoly_Intezet_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9198e3b8-374a-40f1-ab90-bce90d45468c","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Game_over__Nemeth_Szilard_vegleg_elvesztette_a_pert_az_Eotvos_Karoly_Intezet_ellen","timestamp":"2019. december. 06. 19:01","title":"Game over: Németh Szilárd Soros-pénzekről beszélt, de pert vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csapadékosabb idő várható a jövő héten, hó csak az északi hegyekben eshet. Lehűlésre nem kell készülni, a maximumok fagypont felett lesznek - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Csapadékosabb idő várható a jövő héten, hó csak az északi hegyekben eshet. Lehűlésre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20191208_10_fok_is_lehet_jovo_heten_de_jon_az_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8c54f5-3289-4deb-851a-268cd9ff9d77","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_10_fok_is_lehet_jovo_heten_de_jon_az_onos_eso","timestamp":"2019. december. 08. 17:30","title":"10 fok is lehet jövő héten, de jön az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meggyőződésünk, hogy a korrupciógyanús ügyek amiatt szaporodtak el, mert verseny helyett régi-új kapcsolatrendszerek határozzák meg az üzleti élet jó részét” – mondta a kormányfő 1998-ban.","shortLead":"„Meggyőződésünk, hogy a korrupciógyanús ügyek amiatt szaporodtak el, mert verseny helyett régi-új kapcsolatrendszerek...","id":"20191207_Orban_20_eve_a_korrupciorol_Elszomorito_hogy_olyan_ugyekben_sem_indultak_vizsgalatok_amikben_kellett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862837ff-3ebe-4dfd-8a5a-82ca1cee543f","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Orban_20_eve_a_korrupciorol_Elszomorito_hogy_olyan_ugyekben_sem_indultak_vizsgalatok_amikben_kellett_volna","timestamp":"2019. december. 07. 06:53","title":"Orbán 20 éve a korrupcióról: Elszomorító, hogy olyan ügyekben sem indultak vizsgálatok, amikben kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar munkavállalók nem kevés része olyan területen dolgozik, ahol a feladatok nagy részét gépek is el tudnák végezni.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar...","id":"20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79812448-3543-4c4b-ba4c-8a74b90ef74d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","timestamp":"2019. december. 07. 13:03","title":"730 ezer olyan ember dolgozik ma Magyarországon, akinek el tudnák venni a munkáját a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","shortLead":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","id":"20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82ce3c-5b13-4b3e-8182-93996d320993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","timestamp":"2019. december. 07. 19:48","title":"Ha a 90-est behúzta az ötös lottón, akkor még lehet milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]