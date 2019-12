Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leírni is döbbenetes: 500 milliárd forintot. Az gombócból nagyon sok.","shortLead":"Leírni is döbbenetes: 500 milliárd forintot. Az gombócból nagyon sok.","id":"20191207_Felfoghatatlan_osszeget_koltunk_ajandekokra_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f0672a-972a-455e-a9a0-25a5d00b6596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Felfoghatatlan_osszeget_koltunk_ajandekokra_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 07. 06:12","title":"Felfoghatatlan összeget költünk ajándékokra karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már válaszolt is a Facebookon Karácsony Gergely budapesti főpolgármester nyílt levelére, röviden összefoglalva: ragaszkodnak ahhoz, hogy beleszóljanak az államilag támogatott színházak vezetőinek kinevezésébe.","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már válaszolt is a Facebookon Karácsony Gergely budapesti...","id":"20191206_Gulyas_Gergely_mar_valaszolt_is_Karacsonynak_Nem_engednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95250ca0-53ca-49a1-8493-2d7e13d97af2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Gulyas_Gergely_mar_valaszolt_is_Karacsonynak_Nem_engednek","timestamp":"2019. december. 06. 18:40","title":"Gulyás Gergely már válaszolt is Karácsonynak: Nem engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint fennáll a szökés veszélye.","shortLead":"A bíróság szerint fennáll a szökés veszélye.","id":"20191207_gyori_diak_keseles_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309d311f-70cb-415a-8850-6e0cb82148af","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_gyori_diak_keseles_tanar","timestamp":"2019. december. 07. 13:35","title":"Letartóztatták a tanárát megkéselő győri diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított egy ügyben, ami komoly vihart kavart a Facebookon. Az egyik oldalon egy háromgyermekes nőt találunk, akinek nem volt jegye, míg egy posztoló porig alázást emleget.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított egy ügyben, ami komoly vihart kavart a Facebookon. Az egyik...","id":"20191207_Keresi_a_BKK_azt_a_haromgyermekes_not_akit_a_napokban_megbuntettek_az_ellenoreik_az_1es_villamoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5dd5c3-9c2a-401a-b519-38923ddc3fb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Keresi_a_BKK_azt_a_haromgyermekes_not_akit_a_napokban_megbuntettek_az_ellenoreik_az_1es_villamoson","timestamp":"2019. december. 07. 18:30","title":"Keresi a BKK azt a háromgyerekes nőt, akit állítólag megalázott egy ellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet, de egyelőre nem biztos, hogy debreceni kutatók pillanthattak be először a sokat emlegetett, mégis ismeretlen sötét anyag világába.","shortLead":"Lehet, de egyelőre nem biztos, hogy debreceni kutatók pillanthattak be először a sokat emlegetett, mégis ismeretlen...","id":"201949___debreceni_nobelgyanu__x17__azotodik_ero__meg_mindig_sotet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfd678a-1401-4fd4-9ebc-c048d9391bf3","keywords":null,"link":"/360/201949___debreceni_nobelgyanu__x17__azotodik_ero__meg_mindig_sotet","timestamp":"2019. december. 08. 08:15","title":"A debreceni sztori: Mérési hiba vagy Nobel-díjra érdemes áttörés a fizikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2019. október 31. előtti egy év nagyon jól sikerült Pinknek, a Rolling Stonesnak és a Metallicának is.","shortLead":"A 2019. október 31. előtti egy év nagyon jól sikerült Pinknek, a Rolling Stonesnak és a Metallicának is.","id":"20191207_Ed_Sheeran_kereste_a_legtobb_penzt_koncertezessel_de_Elton_John_allt_a_legtobbszor_a_szinpadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c289f1b-d26d-438b-8312-e55809b8527a","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Ed_Sheeran_kereste_a_legtobb_penzt_koncertezessel_de_Elton_John_allt_a_legtobbszor_a_szinpadon","timestamp":"2019. december. 07. 17:07","title":"Ed Sheeran kereste a legtöbb pénzt koncertezéssel, de Elton John állt a legtöbbször a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár, lehet, hogy az evéssel a másik művész üzent, és akkor meg megint a művészetnél vagyunk\r

\r

","shortLead":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár...","id":"20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13db1c0-c3bf-4e50-858b-2c4a3529dec3","keywords":null,"link":"/elet/20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 08. 12:35","title":"A világ legdrágább banánját falta be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a18c9b-fd75-4538-b67d-0c9a561554f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szigetország flexitaristái viszont boldogok lehetnek.","shortLead":"A szigetország flexitaristái viszont boldogok lehetnek.","id":"20191207_Az_ujzelandi_McDonalds_vega_burgere_nem_is_annyira_vega","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18c9b-fd75-4538-b67d-0c9a561554f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e14c8-4301-46f9-a884-fd5cbb8468e4","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Az_ujzelandi_McDonalds_vega_burgere_nem_is_annyira_vega","timestamp":"2019. december. 07. 12:08","title":"Az új-zélandi McDonald’s vega burgere nem is annyira vega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]