[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az ember sokáig időzik olyan helyen, ahol a környezet nem változik, az az agyműködésre is hatással van – ezt állapították meg berlini szakemberek, akik sarkkutatóknál tapasztaltak ilyet.","shortLead":"Ha az ember sokáig időzik olyan helyen, ahol a környezet nem változik, az az agyműködésre is hatással van – ezt...","id":"20191209_deli_sark_sarkkutato_sarkvidek_agykutatas_emberi_agy_antarktisz_hippokampusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2ad8f-e7fd-4b7d-86d6-c58cb0a64147","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_deli_sark_sarkkutato_sarkvidek_agykutatas_emberi_agy_antarktisz_hippokampusz","timestamp":"2019. december. 09. 17:03","title":"A sarkköri kutatóknak összemegy az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367cbc27-ef80-471d-ba06-9867136b9d46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia Franky Zapata a 2020-as Brain Bar egyik vendége lesz.","shortLead":"A francia Franky Zapata a 2020-as Brain Bar egyik vendége lesz.","id":"20191209_Magyarorszagra_jon_a_feltalalo_aki_legdeszkaval_atrepulte_a_La_Manche_csatornat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367cbc27-ef80-471d-ba06-9867136b9d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c030116-d35a-4120-923f-4bca062569a1","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Magyarorszagra_jon_a_feltalalo_aki_legdeszkaval_atrepulte_a_La_Manche_csatornat","timestamp":"2019. december. 09. 12:54","title":"Magyarországra jön a feltaláló, aki légdeszkával átrepülte a La Manche csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a601be-4650-4e15-90a9-b9e3ddd80b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben itthon a kulturális életet érintő törvénymódosítás miatt tüntetnek.","shortLead":"Miközben itthon a kulturális életet érintő törvénymódosítás miatt tüntetnek.","id":"20191209_kormanytamogatas_erdely_szinhaz_tarsulat_eloterjesztes_kultura_torvenycsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a601be-4650-4e15-90a9-b9e3ddd80b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b00481-7891-4457-aa9e-53422a96b253","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_kormanytamogatas_erdely_szinhaz_tarsulat_eloterjesztes_kultura_torvenycsomag","timestamp":"2019. december. 09. 18:33","title":"A kormány elkezdte megtömni az erdélyi színházak zsebeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte, hogy a szerepben komoly végleteket járhat be. A szinte minden műfajban bizonyító Básti Julival a generációk közötti kapcsolódásokról, hatalmi játszmákról, szakmai sznobizmusról beszélgettünk. Meg arról is, hogy Gothár Péter botránya nem csupán a rendező története, és szerinte semmiképpen sem politikai pártállás kérdése.","shortLead":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte...","id":"20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36b326-f437-498a-8175-57fef2368e22","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","timestamp":"2019. december. 08. 20:00","title":"Básti Juli: A megalázottság megöli a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","shortLead":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","id":"20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ff2dc4-e51f-4a64-9fed-0ad3a01950ca","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","timestamp":"2019. december. 09. 11:47","title":"Kanye West ezüstre festve adta elő második bibliai témájú operáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csapadékosabb idő várható a jövő héten, hó csak az északi hegyekben eshet. Lehűlésre nem kell készülni, a maximumok fagypont felett lesznek - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Csapadékosabb idő várható a jövő héten, hó csak az északi hegyekben eshet. Lehűlésre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20191208_10_fok_is_lehet_jovo_heten_de_jon_az_onos_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8c54f5-3289-4deb-851a-268cd9ff9d77","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_10_fok_is_lehet_jovo_heten_de_jon_az_onos_eso","timestamp":"2019. december. 08. 17:30","title":"10 fok is lehet jövő héten, de jön az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36c8d-7926-459b-bf88-43aa6de5c77e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-videós Daniel West elővette a mérnöki énjét, feláldozott két évet az életéből, és végre sikerült megépítenie a mesterséges intelligencia által működtetett építőkocka-válogató gépét.","shortLead":"A YouTube-videós Daniel West elővette a mérnöki énjét, feláldozott két évet az életéből, és végre sikerült megépítenie...","id":"20191209_lego_kocka_mesterseges_intelligencia_raspberry_pi_daniel_west_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f36c8d-7926-459b-bf88-43aa6de5c77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e1d6f-cfb7-4df9-aa74-9cd8fc6e465c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_lego_kocka_mesterseges_intelligencia_raspberry_pi_daniel_west_video","timestamp":"2019. december. 09. 10:03","title":"Videó: 30 kocka/perc sebességgel dolgozik a legóválogató gép, amit mesterséges intelligencia hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]