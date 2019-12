Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kelet-antarktiszi Denman-gleccser alatti kanyon 3,5 kilométerre hatol a tengerszint alá.","shortLead":"A kelet-antarktiszi Denman-gleccser alatti kanyon 3,5 kilométerre hatol a tengerszint alá.","id":"20191212_Megtalaltak_a_Fold_legmelyebb_kontinentalis_arkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697a4f3-f060-4809-b6f0-8776d067c80d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_Megtalaltak_a_Fold_legmelyebb_kontinentalis_arkat","timestamp":"2019. december. 12. 21:55","title":"Megtalálták a Föld legmélyebb kontinentális árkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját tevékenységéről még a jogszabályban előírt információkat sem hozza nyilvánosságra.","shortLead":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját...","id":"20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db88f4-3f34-469c-b245-18aa7eadeb54","keywords":null,"link":"/360/20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","timestamp":"2019. december. 12. 06:30","title":"Mindenkiről mindent tudnak: 50 milliárd mobiladatot vett meg a turisztikai ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949ad02e-e68b-47ef-b36e-ae82ea97c5cc","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Vidnyánszky Attila konkrétan nem egy-két színészt abuzál, hanem egy egész szakmát – mondja a HVG-nek adott interjúban Schilling Árpád rendező, aki szerint Orbán Viktor hadsereget épít és háborúzik.","shortLead":"Vidnyánszky Attila konkrétan nem egy-két színészt abuzál, hanem egy egész szakmát – mondja a HVG-nek adott interjúban...","id":"20191212_Schilling_Arpad_Kaszat_kapat_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949ad02e-e68b-47ef-b36e-ae82ea97c5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98e51c-54b0-4aaa-bb82-8088888cb7a0","keywords":null,"link":"/360/20191212_Schilling_Arpad_Kaszat_kapat_elo","timestamp":"2019. december. 12. 11:00","title":"Schilling Árpád: \"Kaszát, kapát elő!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","shortLead":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","id":"20191212_luton_magyar_prostitualtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec7e4f2-938b-49b2-8be2-6b60c952fa22","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_luton_magyar_prostitualtak","timestamp":"2019. december. 12. 15:46","title":"Magyar nőket szabadítottak ki angol bordélyházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da4ccc7-e970-47c2-94a9-a2bc742359e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli ülést kezdeményezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, ahol újra szavaznak a bírák és ügyészek fizetéséről. Áder János köztársasági elnök vétója igencsak kapóra jött. ","shortLead":"Rendkívüli ülést kezdeményezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, ahol újra szavaznak a bírák és ügyészek...","id":"20191212_biro_ugyesz_fizetes_ader_orban_veto_semjen_parlament_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6da4ccc7-e970-47c2-94a9-a2bc742359e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a690ad0-c6f2-4a30-8876-289a453dc9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_biro_ugyesz_fizetes_ader_orban_veto_semjen_parlament_szavazas","timestamp":"2019. december. 12. 13:05","title":"Nagyot bakiztak a fizetésekkel Orbánék, Áder a kezükre játszhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre mini-elektromoshálózatokat. A napelemmel tölthető akkumulátoroknak köszönhetően a falvak „új életre” kelnek.","shortLead":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre...","id":"20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d599698-ba58-424f-a18f-1e0e68b1221f","keywords":null,"link":"/360/20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","timestamp":"2019. december. 11. 14:00","title":"Maximális haszon a minihálózatokból – 400 millió ember juthat áramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártók nem csak az új eszközeiket igyekeznek naprakészen tartani, ritkán, de a régebbiekhez is kiadnak egy-egy javítást. Főleg, ha biztonsági okokról van szó.","shortLead":"A gyártók nem csak az új eszközeiket igyekeznek naprakészen tartani, ritkán, de a régebbiekhez is kiadnak egy-egy...","id":"20191212_ios_12_4_4_frissites_letoltes_telepites_regi_iphone_szoftver_biztonsagi_javitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f58634-c0d4-491c-9453-2a3045c9d71b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ios_12_4_4_frissites_letoltes_telepites_regi_iphone_szoftver_biztonsagi_javitas","timestamp":"2019. december. 12. 20:03","title":"Fontos új frissítés érkezett a régebbi iPhone-okra, töltse le mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ada16-c9a7-4ede-bc10-120d7c2cb88c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A náci rezsim nyertese volt a Reimann család, amely most kényszermunkásoknak, holokauszttúlélőknek, illetve közvetlen leszármazottaiknak szeretne kártérítést fizetni.","shortLead":"A náci rezsim nyertese volt a Reimann család, amely most kényszermunkásoknak, holokauszttúlélőknek, illetve közvetlen...","id":"20191212_reimann_csalad_holokauszttulelo_kenyszermunka_adomany_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05ada16-c9a7-4ede-bc10-120d7c2cb88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7337fda7-911a-47c6-b74a-90ad0ed95146","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_reimann_csalad_holokauszttulelo_kenyszermunka_adomany_karterites","timestamp":"2019. december. 12. 13:59","title":"Óriási kártérítést fizet kényszermunkások után a Calgon és a Gucci tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]