[{"available":true,"c_guid":"750f171b-affc-4bf3-a4f6-23e4ff7edae3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt írta, a magyarok szimpátiával követték a britek küzdelmét.","shortLead":"Azt írta, a magyarok szimpátiával követték a britek küzdelmét.","id":"20191213_Orban_levelben_gratulalt_Johnsonnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=750f171b-affc-4bf3-a4f6-23e4ff7edae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e07492f-d54a-4ef2-a79b-6595970927c3","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Orban_levelben_gratulalt_Johnsonnak","timestamp":"2019. december. 13. 12:29","title":"Orbán levélben gratulált Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A növényeket károsító fertőzések behurcolását akadályoznák a szigorúbb uniós szabályozással. A szombattól érvényes korlátozás az egyéni fogyasztásra szánt tételeket is érinti.","shortLead":"A növényeket károsító fertőzések behurcolását akadályoznák a szigorúbb uniós szabályozással. A szombattól érvényes...","id":"20191213_Szombattol_egy_kilo_almat_sem_lehet_behozni_az_Unioba_engedely_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658f0eec-ebbf-48d2-83ce-4c254a6ada5d","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Szombattol_egy_kilo_almat_sem_lehet_behozni_az_Unioba_engedely_nelkul","timestamp":"2019. december. 13. 16:21","title":"Szombattól egy kiló almát sem lehet behozni az EU-ba engedély nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1150880c-649b-4671-b396-89385d75a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldiek miatt pörgött a magyarországi turizmus, ha csak a magyarok utaznának az országon belül, nemhogy nem nőttek, visszaestek volna a szállodaipar mutatói.","shortLead":"A külföldiek miatt pörgött a magyarországi turizmus, ha csak a magyarok utaznának az országon belül, nemhogy nem...","id":"20191212_Meg_oktoberben_is_a_Balaton_volt_a_magyar_turistak_kedvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1150880c-649b-4671-b396-89385d75a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0416acfc-4309-4e9c-87b2-05cd9786e3ed","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_Meg_oktoberben_is_a_Balaton_volt_a_magyar_turistak_kedvence","timestamp":"2019. december. 12. 09:40","title":"Még októberben is a Balaton volt a magyar turisták kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9230865-3f90-46ce-b919-aba5662cd2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Angliából lopták a Mansory tuningcég által átalakított autót. ","shortLead":"Angliából lopták a Mansory tuningcég által átalakított autót. ","id":"20191213_Egyedi_kiadasu_lopott_Range_Rover_akadt_fenn_Nagylakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9230865-3f90-46ce-b919-aba5662cd2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026fba4-4ac8-49ff-b162-6b0a823718ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Egyedi_kiadasu_lopott_Range_Rover_akadt_fenn_Nagylakon","timestamp":"2019. december. 13. 09:50","title":"Lopott, teljesen egyedi tuningolt Range Rover akadt fenn Nagylakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Raskó György egykori agrárállamtitkár állítása szerint néhány éve neki is felkínálta Ákos az Andentéban lévő üzletrészét, de végül nem született megegyezés.","shortLead":"Raskó György egykori agrárállamtitkár állítása szerint néhány éve neki is felkínálta Ákos az Andentéban lévő...","id":"20191212_akos_etterem_andante_borpatika_rasko_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dbea88-c53d-4c07-af1b-ddf7fa189eac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_akos_etterem_andante_borpatika_rasko_gyorgy","timestamp":"2019. december. 12. 19:53","title":"Ákos mást is megkeresett az I. kerületi borozó-ügyben, de valami bűzlött a papírok körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40d512b-d19e-4935-a10e-872f3e73fb8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiányzik a fél agyuk. A szó szoros értelmében. Ilyen kísérleti alanyokat vizsgált Dorit Kliemann, a pasadenai CalTech műegyetem idegtudósa. ","shortLead":"Hiányzik a fél agyuk. A szó szoros értelmében. Ilyen kísérleti alanyokat vizsgált Dorit Kliemann, a pasadenai CalTech...","id":"201950_felagyuak_nem_feleszuek_az_elme_csodalatos_rugalmassaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40d512b-d19e-4935-a10e-872f3e73fb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff07c0ef-bd94-4bef-a4fb-91dfcb926ddb","keywords":null,"link":"/360/201950_felagyuak_nem_feleszuek_az_elme_csodalatos_rugalmassaga","timestamp":"2019. december. 13. 12:00","title":"Gyerekkorukban kiműtötték az agyuk felét, csodálatosan reagált a szervezetük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b8cbdf-f8bf-4124-861e-4303a747c022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu ismét egy csokorba gyűjtötte a legerősebb androidos telefonokat. Azoknak is hasznos lehet, akik új mobillal lepnék meg magukat vagy szerettüket karácsonykor.","shortLead":"Az AnTuTu ismét egy csokorba gyűjtötte a legerősebb androidos telefonokat. Azoknak is hasznos lehet, akik új mobillal...","id":"20191212_legjobb_androidos_telefon_antutu_2019_november","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b8cbdf-f8bf-4124-861e-4303a747c022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0d47e4-aa8b-42e0-9985-cc0267389e6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_legjobb_androidos_telefon_antutu_2019_november","timestamp":"2019. december. 12. 17:03","title":"Kijött az új lista a jelenleg kapható legjobb androidos mobilokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","shortLead":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","id":"20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e10cd1-81e6-4e02-8a02-6b733541d64f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","timestamp":"2019. december. 12. 09:58","title":"Nemkívánatos személlyé nyilvánított egy Nobel-díjas írót Szarajevó és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]