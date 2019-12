Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két gyanúsított van az ügyben, amely a Lackner Csabának tulajdonított hangfelvételen is előkerült. ","shortLead":"Két gyanúsított van az ügyben, amely a Lackner Csabának tulajdonított hangfelvételen is előkerült. ","id":"20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1794a-5996-4e0e-89ff-02764d93cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","timestamp":"2019. december. 08. 15:27","title":"Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szexuális bűncselekményekkel, köztük nemi erőszakkal megvádolt producer többször megsértette az óvadék feltételeit. ","shortLead":"A szexuális bűncselekményekkel, köztük nemi erőszakkal megvádolt producer többször megsértette az óvadék feltételeit. ","id":"20191207_Tamogatni_kellett_Harvey_Weinsteint_a_birosagi_meghallgatason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d17040b-473c-41f2-843f-409ab1fbfd65","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Tamogatni_kellett_Harvey_Weinsteint_a_birosagi_meghallgatason","timestamp":"2019. december. 07. 09:05","title":"Támogatni kellett Harvey Weinsteint a bírósági meghallgatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.\r

","id":"20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfba9cd8-0c48-457a-9554-c9dc528528bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","timestamp":"2019. december. 08. 11:33","title":"„El a kezekkel a Katona József színháztól!” - Sándor Iván üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","shortLead":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","id":"20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af578b5-77c0-4b86-ac95-5921c9e42cde","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","timestamp":"2019. december. 06. 20:52","title":"240 embert vett fel az FKF, hogy tisztítsák a közutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","shortLead":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","id":"20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbca92-590c-482c-884a-5ca5d136ab5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. december. 08. 10:35","title":"Minotto Barchetta, egy Ferrari V12-es, ami nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5baefe-9abc-4390-a895-697f8ca3314f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Több mint 6 milliárd forintba kerülne a 2021-es budapesti lovas Eb megrendezése, ráadásul a költségek túlnyomó részét a kormánynak kellene állnia közpénzből – derült ki a birtokunkba került, nem nyilvános jelentésből. A Pénzügyminisztérium ellenzi a költekezést, de a Semjén Zsolt vadászati világkiállításához kapcsolódó sporteseményt mindenképp Budapesten akarják tető alá hozni. Pedig ehhez még pályákat, mobillelátókat, akadálypályákat és egy sor létesítményt kell két helyszínen felépíteni, miközben a szilvásváradi lovasstadiont elvileg pont a nagy versenyekre hivatkozva betonozták a Bükk szívébe.","shortLead":"Több mint 6 milliárd forintba kerülne a 2021-es budapesti lovas Eb megrendezése, ráadásul a költségek túlnyomó részét...","id":"20191207_Meg_Varga_Mihalyek_is_kiakadtak_6_milliardbol_rendeznenk_Lovas_Eb_t_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5baefe-9abc-4390-a895-697f8ca3314f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b56cfb8-40fa-4bf0-96bd-f766eb7c7634","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Meg_Varga_Mihalyek_is_kiakadtak_6_milliardbol_rendeznenk_Lovas_Eb_t_Budapesten","timestamp":"2019. december. 07. 07:00","title":"Még Varga Mihályék is kiakadtak: 6 milliárdból rendeznénk lovas Eb-t Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a717b7-81ea-4018-abc1-59880de147eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elűzik a gonoszt.","shortLead":"Elűzik a gonoszt.","id":"20191207_Ma_ordogot_egetnek_Guatemalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a717b7-81ea-4018-abc1-59880de147eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ee7357-a8b9-4933-ad3e-635794677d33","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ma_ordogot_egetnek_Guatemalaban","timestamp":"2019. december. 07. 10:40","title":"Szombaton ördögöt égetnek Guatemalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a320f189-23ed-4d5a-a66c-a459f1d703f4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozik, mégis meghatározó szava van Irakban Ali al-Szisztáni nagyajatollahnak, aki Iránban született és nőtt fel, de az iraki Nedzsefben él.","shortLead":"A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozik, mégis meghatározó szava van Irakban Ali al-Szisztáni nagyajatollahnak, aki...","id":"201949_ali_alszisztani_azirani_akie_avegso_szo_irakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a320f189-23ed-4d5a-a66c-a459f1d703f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953a3c-0142-434f-9349-6e0504e4e32e","keywords":null,"link":"/360/201949_ali_alszisztani_azirani_akie_avegso_szo_irakban","timestamp":"2019. december. 08. 16:30","title":"Az iráni, akié a végső szó Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]