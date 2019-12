Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0fc4b28-93bb-4269-bdae-2d72166330a6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ötven éve, a véres milánói robbantással kezdődött az olaszországi terrorkorszak.","shortLead":"Ötven éve, a véres milánói robbantással kezdődött az olaszországi terrorkorszak.","id":"20191215_Otven_eve_a_veres_milanoi_robbantassal_kezdodott_az_olaszorszagi_terrorkorszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc4b28-93bb-4269-bdae-2d72166330a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40f120-8f15-4bd9-b58f-4e5eb3f80123","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Otven_eve_a_veres_milanoi_robbantassal_kezdodott_az_olaszorszagi_terrorkorszak","timestamp":"2019. december. 15. 16:00","title":"\"Azt kérdezték, mit látok. Egy leszakadt kezet, válaszoltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A kultúrpolitika a Rákosi-korszakéra hajaz, de egy jelentős tényező elválasztja attól. \r

","shortLead":"A kultúrpolitika a Rákosi-korszakéra hajaz, de egy jelentős tényező elválasztja attól. \r

","id":"20191216_Revesz_Orban_mint_Rakosi_es_mint_mas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511155c5-9cc4-4ecc-8346-a4c7be022ff2","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Revesz_Orban_mint_Rakosi_es_mint_mas","timestamp":"2019. december. 16. 16:15","title":"Révész: Orbán mint Rákosi és mint más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063584b6-50ce-4806-bfcf-1bfaf198c6c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az X-Faktor 2019-es évadának győztese Ruszó Tibi lett. A versenyzőknek öt héten át tartó kemény küzdelemben kellett bizonyítaniuk, hogy ők a legjobbak. Végül ByeAlex mentoráltja szerezte meg a végső győzelmet. ","shortLead":"Az X-Faktor 2019-es évadának győztese Ruszó Tibi lett. A versenyzőknek öt héten át tartó kemény küzdelemben kellett...","id":"20191215_Megvan_az_XFaktor_2019_gyoztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=063584b6-50ce-4806-bfcf-1bfaf198c6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02524319-3dd8-4dd6-abcd-5c760de7d0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Megvan_az_XFaktor_2019_gyoztese","timestamp":"2019. december. 15. 08:07","title":"Megvan az X-Faktor 2019 győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek között a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt polgármesternek is.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek...","id":"20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42425896-4eed-4f07-8673-d9bc447f9534","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","timestamp":"2019. december. 16. 12:49","title":"Pikó: Kocsis Máténak is jóvá kellett hagynia a kerületi lapot megjelenés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év börtönre ítélte.","shortLead":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év...","id":"20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c4682-0e3b-4798-9360-3233db79b670","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 09:50","title":"Üveggel verte, majd leszúrta az ágyban fekvő élettársát egy férfi, most elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565a740a-b914-45c6-84c0-a9b18999f300","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbet beszélünk életünk folyamán. Egy tabutéma a latrinától az angol vécén át a bidéig, aminek nem kéne aranyérrel végződnie. Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbet beszélünk életünk folyamán. Egy tabutéma a latrinától...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565a740a-b914-45c6-84c0-a9b18999f300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2019. december. 16. 17:30","title":"Tabutéma, de kell róla beszélni: WC-történelem és kis praktikák a \"nagy dologhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wham! 35 évvel ezelőtt debütált a Last Christmas című dallal, ennek apropóján most a Sony Music Entertainment újította fel a videoklipjét.","shortLead":"A Wham! 35 évvel ezelőtt debütált a Last Christmas című dallal, ennek apropóján most a Sony Music Entertainment...","id":"20191216_wham_last_christmas_4k_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb084343-be44-4f96-820e-0d2e7afb6b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_wham_last_christmas_4k_video","timestamp":"2019. december. 16. 08:33","title":"Videó: Ráküldtek egy szoftvert a Last Christmas videoklipjére, az eredmény megdöbbentő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]