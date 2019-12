Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez. Nagy-Britanniában ez sikerült Boris Johnsonnak a múlt héten.","shortLead":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez...","id":"20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37e4c85-1e8e-4a27-b158-89a546dc7cea","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","timestamp":"2019. december. 17. 11:43","title":"Steve Bannon: Munkáspártot csináltunk a Republikánusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint a korábbinál többféle szívprobléma kiszűrésére alkalmas.","shortLead":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint...","id":"20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16cba7b-9519-42ef-abf7-9364ccdb1953","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","timestamp":"2019. december. 18. 10:03","title":"Új funkciót kapott a magyar kütyü, mellyel otthon is csinálhat egy gyors EKG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","shortLead":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","id":"20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949ba9d-2aad-45bd-9293-f6480465fe26","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","timestamp":"2019. december. 17. 21:44","title":"Simonka György vitte a betlehemi lángot a battonyai katolikus templomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott valami.","shortLead":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott...","id":"20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74656f0f-c10f-45d8-9d5e-2f6a53e56596","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 17. 11:15","title":"Kunetz Zsombor: Négyből csak egy sürgősségi fogad többszörösen sérült betegeket ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A belső sávban haladó autó nem állt meg, amikor a gyalogos a zebrára lépett, elgázolta a férfit.","shortLead":"A belső sávban haladó autó nem állt meg, amikor a gyalogos a zebrára lépett, elgázolta a férfit.","id":"20191218_Zebran_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e2dd70-a427-4619-ae2f-f40052436939","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Zebran_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Tatan","timestamp":"2019. december. 18. 05:02","title":"Zebrán gázoltak halálra egy gyalogost Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Dunántúlon 17, Borsodban helyenként csupán 1 fok van.","shortLead":"A Dél-Dunántúlon 17, Borsodban helyenként csupán 1 fok van.","id":"20191216_idojaras_homerseklet_teli_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44374d67-9c6c-47f3-a7c6-7df5539160a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_idojaras_homerseklet_teli_tavasz","timestamp":"2019. december. 16. 17:41","title":"Kettészakadt az ország, egyszerre van tél és ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","shortLead":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","id":"20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27833a2-9cc7-4b0a-b301-311b67fd7ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","timestamp":"2019. december. 17. 12:33","title":"Csőtörés miatt nem volt betegellátás három pécsi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Intercity legyen Intercity.","shortLead":"Az Intercity legyen Intercity.","id":"20191218_Valaszolt_az_allamtitkar_a_vasuti_menetrend_miatt_tuntetoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d79fea-603c-4d07-b601-29e65e4ed3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Valaszolt_az_allamtitkar_a_vasuti_menetrend_miatt_tuntetoknek","timestamp":"2019. december. 18. 07:03","title":"Válaszolt az államtitkár a vasúti menetrend miatt tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]