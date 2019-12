A Magyar Nemzetnek adott interjújában magyarázta a közlekedésért felelős államtitkár, miért vezették be az új, Szeged és a Nyugati pályaudvar között sehol nem megálló vonatokat, amelyek miatt a vonalon szinte minden más járat menetideje hosszabb lett. Mosóczi László indoklása röviden az:

szerintünk az intercity legyen valóban intercity, tartsa be, amit a nevében ígér.

Azt is megemlítette, hogy elsőként Szeged és Budapest között vezették be ezt a fajta vonatot, ebből a szóhasználatból arra gondolhatunk, hogy lesz még más város is, ahonnan megállás nélküli járatot indítanak Budapestre. Arra a kérdésre, hogy ettől nem keletkezik-e zavar a korábbi ütemes menetrendben, annyit válaszolt: a „Cegléd-Szeged vonal egy rövidebb szakasz kivételével egyvágányú, ez korlátot szab a szerelvények gyakori indításának”. De tervezik a részbeni kétvágányúsítást, ha a 2021-2027-es EU-s költségvetési ciklusban lesz erre uniós pénz.

Megkérdezték a reptéri vasút fejlesztéséről is. Az engedélyezési tervek már elkészültek, hogy Kőbánya-Kispest és Monor között egy kitérő épüljön a reptéri terminál felé is, úgy, hogy az „megteremti egy későbbi gyorsvasúti fejlesztés alapját is”. Ebben a kérdésben is jövőre kell dönteni, hogy az EU-támogatásra pályázhassunk.