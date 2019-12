Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bf2726-01e4-4d45-93ee-d063c585c56b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megújulnak, megfiatalodnak a kopott macik, nyuszik és az érthetetlen japán teremtmények is.","shortLead":"Megújulnak, megfiatalodnak a kopott macik, nyuszik és az érthetetlen japán teremtmények is.","id":"20191220_Japanban_a_plussoknek_is_van_korhazuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bf2726-01e4-4d45-93ee-d063c585c56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdde96f-8e4d-4251-bb6e-786c2fd6b2b6","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Japanban_a_plussoknek_is_van_korhazuk","timestamp":"2019. december. 20. 11:36","title":"Japánban a plüssöknek is van kórházuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","shortLead":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","id":"20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdc56f-72c9-48ce-a796-8184a715f59c","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","timestamp":"2019. december. 18. 20:40","title":"Nagyot nőhet a közös költség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201951_akikben_megno_azertelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf36b05-5a41-42d8-9344-8f8daa329bae","keywords":null,"link":"/itthon/201951_akikben_megno_azertelem","timestamp":"2019. december. 19. 08:45","title":"Jakus Ibolya: Akikben megnő az értelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már ne keressék.","shortLead":"Ma már ne keressék.","id":"20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c636fc-0546-446d-b192-6a2003dae873","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","timestamp":"2019. december. 18. 17:26","title":"Baleset miatt nem jár a budapesti Mikulásbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","shortLead":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","id":"20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963714a2-3283-4a67-ab8c-b318f06a2266","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","timestamp":"2019. december. 18. 13:01","title":"Eldőlt, hol lesz a bolgár–magyar meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 19-től 31-ig, azaz év végéig minden nap ingyenessé tesz egy PC-s játékot a hasonló akcióiról jól ismert Epic Games.","shortLead":"December 19-től 31-ig, azaz év végéig minden nap ingyenessé tesz egy PC-s játékot a hasonló akcióiról jól ismert Epic...","id":"20191219_epic_games_store_12_nap_12_ingyen_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f1973-008d-4154-bd4e-bbe462ac1a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_epic_games_store_12_nap_12_ingyen_jatek","timestamp":"2019. december. 19. 16:03","title":"Mától 12 napon át 12 játékot ad teljesen ingyen az egyik nagy fejlesztőcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon is ismerős állapotról szól.","shortLead":"Magyarországon is ismerős állapotról szól.","id":"20191220_Mindannyian_Ceausescuk_vagyunk_sokkolo_vers_a_romaniai_forradalom_evfordulojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990c6146-1223-43c5-be2c-8d3061671cef","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Mindannyian_Ceausescuk_vagyunk_sokkolo_vers_a_romaniai_forradalom_evfordulojan","timestamp":"2019. december. 20. 11:49","title":"“Mindannyian Ceaușescuk vagyunk”: sokkoló vers a romániai forradalom évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör tradíciója több mint ezeréves.","shortLead":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör...","id":"20191220_Sor_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfd8de-facc-4de0-9ed4-c50c2f79ea84","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Sor_karacsony","timestamp":"2019. december. 20. 09:20","title":"Sör karácsonykor? Miért ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]