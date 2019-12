Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","shortLead":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","id":"20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edee731-e4f4-4d08-b8ff-5bc390674f74","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 18. 14:16","title":"Felhúzta magát Orbán posztján a horvát miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók legalább nem tartanak a helyzet romlásától.","shortLead":"A fogyasztók legalább nem tartanak a helyzet romlásától.","id":"20191220_gki_bizalmi_index_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131d6d4-65b0-4663-a664-91ea9849fffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191220_gki_bizalmi_index_december","timestamp":"2019. december. 20. 06:17","title":"Három éve nem voltak ennyire borúlátóak a magyar gazdaság szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","id":"20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbe51d-255e-43a0-b13b-672f875e6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","timestamp":"2019. december. 19. 21:41","title":"Kinevezték az új kormányszóvivőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új verzió.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új...","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad 28 500 forint.","shortLead":"Marad 28 500 forint.","id":"20191219_Eldolt_nem_emelik_a_legkisebb_nyugdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480792fd-ff10-44ea-ac46-81a7bec310e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Eldolt_nem_emelik_a_legkisebb_nyugdijat","timestamp":"2019. december. 19. 09:21","title":"Eldőlt: nem emelik a legkisebb nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá számunkra. Tegyük élvezetessé az adventi készülődést, és öltöztessük ünneplőbe a lelkünket is.","shortLead":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá...","id":"20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09489a-9936-4654-8569-f638294a7ca7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"7 tipp a meghittség visszaszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt meg. A megvádolt politikus szerint rágalmazzák, ezért büntetőfeljelentést tesz. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt...","id":"20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8406ef-0d59-4360-a9ac-c5156099fd09","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. december. 18. 14:36","title":"Gyurcsány is reagált arra, hogy Gréczy Zsoltot zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2","c_author":"Oroszi Babett-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült Seres Máriához és köréhez köthetők. A szervezetek többek között domain-használóként vannak jelen több weblapnál, a tartalmat viszont nem feltétlenül ők gyártják. A honlapok anyagaira épülő Facebook-oldalak összességében többszázezer lájkolót érhetnek el, ami politikai kampányokban is kifejezetten jól jöhet.","shortLead":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült...","id":"20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e130ea9-94b5-403c-851d-e3c1ccf16556","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","timestamp":"2019. december. 19. 06:30","title":"Kamupártok után kamuoldalak körül találtuk meg Seres Máriáékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]