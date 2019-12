Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végre fény derült arra, hogy a gyakorlatban pontosan mennyivel nőtt az újdonság elektromos hatótávja. ","shortLead":"Most végre fény derült arra, hogy a gyakorlatban pontosan mennyivel nőtt az újdonság elektromos hatótávja. ","id":"20191220_igeretes_az_uj_plugin_hibrid_mini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7786c8f0-ac0b-417f-a9fc-eb43ac4dc73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_igeretes_az_uj_plugin_hibrid_mini","timestamp":"2019. december. 20. 07:59","title":"Ígéretes az új plugin hibrid Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740b1dee-0240-47d5-9a73-7b4c7c6d2e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így nem kell külön égetni magunkat.","shortLead":"Így nem kell külön égetni magunkat.","id":"20191218_Marabu_Feknyuz_Elkeszult_az_univerzalis_kabalafigura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740b1dee-0240-47d5-9a73-7b4c7c6d2e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fe420e-d38c-4b22-9d21-fecf2386eab1","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Marabu_Feknyuz_Elkeszult_az_univerzalis_kabalafigura","timestamp":"2019. december. 18. 18:24","title":"Marabu Féknyúz: Elkészült az univerzális kabalafigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték, a harmadik az utcán tovább lövöldözött, de végül őt is leterítették. ","shortLead":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték...","id":"20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2f6e84-353b-4312-bd67-b1ad59d14546","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","timestamp":"2019. december. 19. 17:07","title":"Terrortámadás történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f853a9-6f14-4c36-b0f4-2729e489a097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizennégy kongói család az amerikai bíróságokon keresi igazát, mert állításuk szerint az afrikai országban zajló kobaltbányászat tette tönkre gyermekeik életét. A kobalt nélkülözhetetlen eleme a modern elektronikai eszközöknek, például az okostelefonoknak.","shortLead":"Tizennégy kongói család az amerikai bíróságokon keresi igazát, mert állításuk szerint az afrikai országban zajló...","id":"20191218_gyermekmunka_kobaltbanyaszat_kongo_apple_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f853a9-6f14-4c36-b0f4-2729e489a097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c3c11-4af8-413f-bfa6-b3371b867489","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_gyermekmunka_kobaltbanyaszat_kongo_apple_google","timestamp":"2019. december. 18. 20:03","title":"Beperelték a Google-t és az Apple-t a Kongóban meghalt bányászgyerekek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f2a6ce-2fc8-4c3e-867f-d2f78c3b8816","c_author":"Haulitus Anikó","category":"elet","description":"Az ünnepi asztalon a bejgli mellett ott a helye a hagyományos karácsonyi aprósüteményeknek is. S még nem késtünk le semmiről, ráadásul idő- és energiatakarékosan egyedivé és kicsit izgalmasabbá is tehetjük őket.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az ünnepi asztalon a bejgli mellett ott a helye a hagyományos karácsonyi aprósüteményeknek is. S még nem késtünk le...","id":"20191218_Klasszikusok_aproban__karacsonyi_receptek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f2a6ce-2fc8-4c3e-867f-d2f78c3b8816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e540d-005f-40e3-bd31-c9e794562b10","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Klasszikusok_aproban__karacsonyi_receptek","timestamp":"2019. december. 18. 18:31","title":"A legjobb karácsonyi aprósütik (Receptek még időben tálalva)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4fed59-a3c4-46cf-899e-bb9fdf682293","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Apokaliptikus jeleneteket vettek videóra Amerikában, rövid idő alatt kéttucatnyi tornádó pusztított a keleti parton.","shortLead":"Apokaliptikus jeleneteket vettek videóra Amerikában, rövid idő alatt kéttucatnyi tornádó pusztított a keleti parton.","id":"20191219_Ket_nap_alatt_24_tornado_csapott_le_Amerikara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4fed59-a3c4-46cf-899e-bb9fdf682293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fac27f9-1b26-458c-88fa-f4c0788f44e8","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ket_nap_alatt_24_tornado_csapott_le_Amerikara","timestamp":"2019. december. 19. 12:55","title":"Két nap alatt 24 tornádó csapott le Amerikára – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Estére beborul az ég.","shortLead":"Estére beborul az ég.","id":"20191220_A_Dunantulra_viharos_szel_jon_de_hideg_nem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545dc65c-2342-4d0d-9c7c-b87ae6ccfa8d","keywords":null,"link":"/elet/20191220_A_Dunantulra_viharos_szel_jon_de_hideg_nem_lesz","timestamp":"2019. december. 20. 05:17","title":"A Dunántúlra viharos szél jön, de hideg nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már ne keressék.","shortLead":"Ma már ne keressék.","id":"20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c636fc-0546-446d-b192-6a2003dae873","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","timestamp":"2019. december. 18. 17:26","title":"Baleset miatt nem jár a budapesti Mikulásbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]