[{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","shortLead":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","id":"20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ebce1-391c-46d6-a699-90921478cb38","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","timestamp":"2019. december. 19. 12:58","title":"Micheliszt elit versenyzői társaságba választották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","shortLead":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","id":"20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949ba9d-2aad-45bd-9293-f6480465fe26","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","timestamp":"2019. december. 17. 21:44","title":"Simonka György vitte a betlehemi lángot a battonyai katolikus templomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén - mondta a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén...","id":"20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f4254-9255-4f0d-9aff-5163432f3323","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 18. 06:11","title":"20-30 százalékos létszámhiányra panaszkodnak a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A bajorok a kormányra mutogatnak CEU-ügyben, rekordhőséget mértek Ausztráliában, oroszul is tudnia kell a magyar űrhajósnak. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A bajorok a kormányra mutogatnak CEU-ügyben, rekordhőséget mértek Ausztráliában, oroszul is tudnia kell a magyar...","id":"20191218_Radar360_Ader_alairta_a_tbtorvenyt_a_Fidesz_rossz_hirt_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00afd4ba-7bdc-448f-863d-b66736e8bba3","keywords":null,"link":"/360/20191218_Radar360_Ader_alairta_a_tbtorvenyt_a_Fidesz_rossz_hirt_kapott","timestamp":"2019. december. 18. 17:30","title":"Radar360: Áder aláírta a tb-törvényt, a Fidesz rossz hírt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái között lehet.","shortLead":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái...","id":"20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9a909-73a1-48c5-a0ae-4b7973b073e2","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","timestamp":"2019. december. 18. 05:34","title":"Jövőre tárgyalhat a kormány a plázastopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha túlzásba visszük az ajándékozást. ","shortLead":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha...","id":"20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330bed47-2933-4381-9a0e-5111bec0655c","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Ne halmozza el ajándékokkal a gyerekét, különben egy életre megemlegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 60 éves férfi fenyegetőzött bombarobbantással. Elítélték.","shortLead":"Egy 60 éves férfi fenyegetőzött bombarobbantással. Elítélték.","id":"20191219_Fopolgarmester_ur_fejezze_be_a_lopast_mondta_a_betelefonalo_majd_kozolte_hogy_felrobbantja_a_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb8d60f-a8c5-4b44-aa58-45634ec3d05a","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Fopolgarmester_ur_fejezze_be_a_lopast_mondta_a_betelefonalo_majd_kozolte_hogy_felrobbantja_a_hazat","timestamp":"2019. december. 19. 13:57","title":"„Főpolgármester úr, fejezze be a lopást” – mondta a betelefonáló, majd közölte, hogy felrobbantja a házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A belső sávban haladó autó nem állt meg, amikor a gyalogos a zebrára lépett, elgázolta a férfit.","shortLead":"A belső sávban haladó autó nem állt meg, amikor a gyalogos a zebrára lépett, elgázolta a férfit.","id":"20191218_Zebran_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e2dd70-a427-4619-ae2f-f40052436939","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Zebran_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Tatan","timestamp":"2019. december. 18. 05:02","title":"Zebrán gázoltak halálra egy gyalogost Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]