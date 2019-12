Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","id":"20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe01b4fd-4d8f-4ea4-829c-d362e80c029d","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","timestamp":"2019. december. 20. 19:14","title":"Az új kormányszóvivő tegezve köszönti a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt a megújuló energiaforrások elől. Élesen eltérnek a vélemények az atomenergiáról. Bemutatjuk az érveket pró és kontra.","shortLead":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt...","id":"20191221_Atomenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25061f-0e78-4192-961f-02e546c3dcb6","keywords":null,"link":"/360/20191221_Atomenergia","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"A világ legdrágább vízforralója, amely segíthet mérsékelni a klímaváltozást. Vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838ba298-05d1-4428-a861-f513abad8a82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hozott meglepetést a Counterpoint Research legújabb, az év harmadik negyedévét érintő kutatása, továbbra is az Apple vágja zsebre a legnagyobb profitot az iparágban.","shortLead":"Nem hozott meglepetést a Counterpoint Research legújabb, az év harmadik negyedévét érintő kutatása, továbbra is...","id":"20191222_counterpoint_research_jelentes_okostelefon_iparagi_profit_megoszlasa_2019_q3_apple_samsung_huawei_xiaomi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=838ba298-05d1-4428-a861-f513abad8a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1debace9-df1b-497e-8a54-8843b0b1fd12","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_counterpoint_research_jelentes_okostelefon_iparagi_profit_megoszlasa_2019_q3_apple_samsung_huawei_xiaomi","timestamp":"2019. december. 22. 08:03","title":"Itt a legújabb jelentés: na, ezért nem kell félteni az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d700dd11-6c27-43e2-9f9e-f4c099e72033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az audiotermékeiről ismert amerikai JBL cég a közösségi finanszírozás keretében gyűjti az előrendeléseket egy olyan vezeték nélküli fejhallgatóra, amelyet akár sohasem kell feltöltenie a tulajdonosának.","shortLead":"Az audiotermékeiről ismert amerikai JBL cég a közösségi finanszírozás keretében gyűjti az előrendeléseket egy olyan...","id":"20191221_jbl_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d700dd11-6c27-43e2-9f9e-f4c099e72033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3f42b-937c-45b9-a1e4-5ba160c6946e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_jbl_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato","timestamp":"2019. december. 21. 08:03","title":"Végtelen játékidő: itt a vezeték nélküli fejhallgató, amit sosem kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunaferrnél már korábban megkongatták a vészharangot.","shortLead":"A Dunaferrnél már korábban megkongatták a vészharangot.","id":"20191222_Vilagszerte_visszaesett_az_aceltermeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b308f29d-3320-4779-b73d-85bd9503318d","keywords":null,"link":"/kkv/20191222_Vilagszerte_visszaesett_az_aceltermeles","timestamp":"2019. december. 22. 10:41","title":"Világszerte visszaesett az acéltermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak együtt kormányképes szociáldemokraták és kereszténydemokraták. A nyertesek a Zöldek lehetnek.","shortLead":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak...","id":"201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025b1af-647b-49f6-9c89-750f7999f914","keywords":null,"link":"/360/201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","timestamp":"2019. december. 21. 08:15","title":"A német néppárti istenek alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások lassítják a forgalmat a vasárnap reggeli órákban - olvasható az utinform honlapján.","shortLead":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások...","id":"20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36648bf7-f7d1-4109-95a0-c7f111dabff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","timestamp":"2019. december. 22. 10:12","title":"Kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést szinte mindenfelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d45b70-7f2c-49db-96b1-c47824751b41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy különleges témacsomaggal igyekszik hangulatosabbá tenni a karácsonyi készülődést, amelyet bárki letölthet, akinek Windows 10 van a gépén.","shortLead":"A Microsoft egy különleges témacsomaggal igyekszik hangulatosabbá tenni a karácsonyi készülődést, amelyet bárki...","id":"20191220_microsoft_windows_10_karacsonyi_hatterkep_tema_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d45b70-7f2c-49db-96b1-c47824751b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b4856-cbe1-4e2b-bb8b-a9eea76291d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_microsoft_windows_10_karacsonyi_hatterkep_tema_ingyen","timestamp":"2019. december. 20. 18:03","title":"Windows 10 van a gépén? Ajándéka érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]