[{"available":true,"c_guid":"1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","shortLead":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","id":"20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2878e66b-3ab5-42ff-a4aa-9abe93c66df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","timestamp":"2019. december. 23. 17:22","title":"69 autó rohant egymásba egy amerikai sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 263 millió ment el.","shortLead":"Összesen 263 millió ment el.","id":"20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879082b1-cc17-4e02-bdb3-bd5e127625fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","timestamp":"2019. december. 23. 14:53","title":"Átlagosan 384 ezer forint év végi jutalmat osztottak a Külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban számoltak be a véres romániai rendszerváltás eseményeiről.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban...","id":"201951_magyarorszagrol_nezve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97406c0a-cbd8-497b-a3a0-8f7c0b54743f","keywords":null,"link":"/360/201951_magyarorszagrol_nezve","timestamp":"2019. december. 25. 08:15","title":"1989 karácsonyán mindenki a romániai forradalom híreit figyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437","c_author":"","category":"360","description":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget. Bármennyibe kerül is, törekedni kell a hűtőanyagok ártalmatlanítására. ","shortLead":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget...","id":"20191223_Anyagok_hutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b8ae0-d8d7-4676-8a4a-e53e052b04fc","keywords":null,"link":"/360/20191223_Anyagok_hutes","timestamp":"2019. december. 23. 17:00","title":"A melegedő Földön többet hűtünk, ezzel viszont tovább melegítjük a légkört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","shortLead":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","id":"20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef6207-1a09-4ea4-ae03-b6dcb3033641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","timestamp":"2019. december. 23. 15:38","title":"A gyógyszerészeti hivatal vizsgálja a legújabb csodaszert, a c-peptidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1019aeaa-5375-445e-9e04-1f1b4600f738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Répás József szerint pártjának meg kell találnia a közös hangot a fiatalsággal.","shortLead":"Répás József szerint pártjának meg kell találnia a közös hangot a fiatalsággal.","id":"20191223_Fideszes_polgarmester_Muszaj_lesz_valamit_kitalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1019aeaa-5375-445e-9e04-1f1b4600f738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc67b2d0-fb2c-446c-ae3b-d620799335dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Fideszes_polgarmester_Muszaj_lesz_valamit_kitalalni","timestamp":"2019. december. 23. 12:15","title":"Fideszes polgármester: Muszáj lesz valamit kitalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia alkalmazása az álláskeresésben és a jelentkezők kiválogatásában.","shortLead":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia...","id":"201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2631cb-70de-45e2-9663-b34602055080","keywords":null,"link":"/360/201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","timestamp":"2019. december. 23. 15:00","title":"Vannak az állásinterjúknak ravasz trükkjei, melyeket csak a gépek szúrnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","id":"201951_elhunytak_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0522e5-90e4-4081-a814-aec4c0f11a5c","keywords":null,"link":"/360/201951_elhunytak_2019ben","timestamp":"2019. december. 23. 13:00","title":"Idén elment Andy Vajna, Konrád György és Vekerdy Tamás - ők hunytak el 2019-ben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]