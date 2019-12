Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már elvárjuk (és el is várható), hogy akkor se kelljen nélkülöznünk az internetet, ha éppen úton vagyunk. Ebben már a nyilvános wifi-hálózatok is segítenek, és éppen ezekkel kapcsolatban osztotta meg aggályait az FBI portlandi irodája szokásos heti tech-tanácsadásában.","shortLead":"Ma már elvárjuk (és el is várható), hogy akkor se kelljen nélkülöznünk az internetet, ha éppen úton vagyunk. Ebben már...","id":"20191225_fbi_figyelmeztetes_ingyenes_nyilvanos_wifi_halozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efbb314-38bc-4f6a-bc80-4c1efab54390","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_fbi_figyelmeztetes_ingyenes_nyilvanos_wifi_halozatok","timestamp":"2019. december. 25. 08:03","title":"Ismét egy figyelmeztetés az FBI-tól: ügyeljen erre, ha utazik az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább hajlamosabb szélsőjobboldali megnyilvánulásokra. A február végén megválasztandó parlamentbe a magyar pártok a mostani állás szerint nem jutnának be.","shortLead":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább...","id":"20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04001e3-d260-4e2b-982f-4e3b1026d6db","keywords":null,"link":"/360/20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","timestamp":"2019. december. 24. 12:01","title":"Szeretettel Pozsonyból: A karácsonyi üdvözlet a szélsőjobb megerősödéséről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f69c5-7316-4f46-bf90-89d63055cd6d","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Idén úgy tűnik, megugrott a magyarok adakozási kedve, rekord mennyiségű tartós élelmiszert kapnak ajándékba a rászorulók. Idén a Máltai Szeretetszolgálat munkatársát kísértük el.","shortLead":"Idén úgy tűnik, megugrott a magyarok adakozási kedve, rekord mennyiségű tartós élelmiszert kapnak ajándékba...","id":"20191224_maltai_adomany_ciposdoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29f69c5-7316-4f46-bf90-89d63055cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2d6760-b217-4946-8257-b4ddaff3c14d","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_maltai_adomany_ciposdoboz","timestamp":"2019. december. 24. 14:00","title":"Rengeteg adomány gyűlt idén, de sílécet továbbra se küldjünk egy szegénytelepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60af05ba-d63b-40f3-815c-7311ab7959e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nagyobb pontosságot kínál 59 nyelvre a Google akár internetkapcsolat hiányában is dolgozó fordítója. Jól jöhet az utazások során.","shortLead":"Még nagyobb pontosságot kínál 59 nyelvre a Google akár internetkapcsolat hiányában is dolgozó fordítója. Jól jöhet...","id":"20191224_google_translate_offline_pontosabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60af05ba-d63b-40f3-815c-7311ab7959e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51da603-748f-4d80-b7e5-15aa714117f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_google_translate_offline_pontosabb","timestamp":"2019. december. 24. 08:03","title":"Jól jöhet: pontosabb lett a Google netkapcsolat nélküli fordítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant hírek szerint.","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant...","id":"20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb05448-22ec-4f2e-b471-cc85d85b6d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","timestamp":"2019. december. 23. 16:30","title":"Egy új vád szerint Strache netes játékra költötte a pártja pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482a10e4-2746-4168-8119-9928c4a118f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza és több mint 40 települést vont ellenőrzése alá az ország észak-nyugati Idlíb tartományában - közölte kedden a szíriai hadsereg parancsnoksága.","shortLead":"A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza és több mint 40 települést vont...","id":"20191224_A_sziriai_hadsereg_tobb_mint_40_telepulest_foglalt_el_Idlib_tartomanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=482a10e4-2746-4168-8119-9928c4a118f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0972a245-3382-4e96-a80c-9f38d296169a","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_A_sziriai_hadsereg_tobb_mint_40_telepulest_foglalt_el_Idlib_tartomanyban","timestamp":"2019. december. 24. 17:55","title":"A szíriai hadsereg több mint 40 települést foglalt el Idlíb tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni az idő múlását. A ziccert a Duma Aktuál sem hagyta ki, a politikusokon ráadásul még látványosabb a változás. ","shortLead":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni...","id":"20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec440c2b-bbb7-4228-b08e-dd0c7dd4e55a","keywords":null,"link":"/360/20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","timestamp":"2019. december. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál 10 years challenge: 2009 óta Rogán Antal fején megfordult a sün","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","shortLead":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","id":"20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c844e5-b52b-467e-8142-3a746bd4af9b","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","timestamp":"2019. december. 24. 12:54","title":"Idén 170 ezren hívták a telefonos lelkisegély-szolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]