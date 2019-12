Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","shortLead":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","id":"20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad787bfc-73e5-4b86-8a27-86173acd183b","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","timestamp":"2019. december. 28. 14:39","title":"Teljesen betiltaná Bécsben a fegyverviselést a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a második. ","shortLead":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a második. ","id":"20191229_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbcc8e-1c77-4bdb-9bcb-e334b9a19d84","keywords":null,"link":"/360/20191229_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_2","timestamp":"2019. december. 29. 12:00","title":"A leégett Notre Dame-tól az ibizai videóig - 2019 külföldi krónikája / 2. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit remél ettől, most azonban mégis úgy tűnik, tévedett.","shortLead":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit...","id":"20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbea822-7385-409f-8cb5-79abc878f32b","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","timestamp":"2019. december. 29. 11:00","title":"Ami 2019-ben történt Brüsszelben a Fidesszel, arra talán csak Orbán számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","shortLead":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","id":"20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18393112-e921-4c87-b7d7-d56807014a05","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","timestamp":"2019. december. 28. 10:22","title":"Egymilliárd dolláros kábítószerfogási rekord Uruguayban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3884e0c6-daa3-447c-b933-b8b00ee9bc8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai földtani intézet szerint 5,1-es erősségű volt a földmozgás.","shortLead":"Az amerikai földtani intézet szerint 5,1-es erősségű volt a földmozgás.","id":"20191227_iran_foldrenges_atomeromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3884e0c6-daa3-447c-b933-b8b00ee9bc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e755f9-2dc9-4b64-9c91-5afc6cb73f89","keywords":null,"link":"/vilag/20191227_iran_foldrenges_atomeromu","timestamp":"2019. december. 27. 15:31","title":"Atomerőmű közelében rengett a föld Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál hétfőtől három napig.","shortLead":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó...","id":"20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca72b7-f2e9-45fb-a702-63f28e03d09c","keywords":null,"link":"/kkv/20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","timestamp":"2019. december. 27. 19:21","title":"Sztrájkot hirdettek az év végére a Germanwingsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580328f-1273-400c-a8a5-17eeccedfa6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megmentheti a piros-feketéket a 38 éves csatár?","shortLead":"Megmentheti a piros-feketéket a 38 éves csatár?","id":"20191227_zlatan_ibrahimovic_foci_milan_serie_a","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5580328f-1273-400c-a8a5-17eeccedfa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab614264-91b2-444d-8ccb-04df2b9b73e0","keywords":null,"link":"/sport/20191227_zlatan_ibrahimovic_foci_milan_serie_a","timestamp":"2019. december. 27. 21:13","title":"Ibrahimovic tényleg visszatér a Milanhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbe67e0-9168-4a3f-a358-a302aa43ef30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20191228_Elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbe67e0-9168-4a3f-a358-a302aa43ef30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d910f0-5283-41fb-92dc-ff673940471d","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","timestamp":"2019. december. 28. 14:24","title":"Elfújja a szél a fél országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]