Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai biztonsági szolgálatok hívták fel az oroszok figyelmét a két férfira, akik Abu Bakr al-Bagdadira, az Iszlám Állam azóta megölt vezetőjére is felesküdtek.","shortLead":"Az amerikai biztonsági szolgálatok hívták fel az oroszok figyelmét a két férfira, akik Abu Bakr al-Bagdadira, az Iszlám...","id":"20191231_Letartoztattak_ket_ferfit_mert_terrortamadasra_keszulhettek_Szentpetervaron_szilveszterkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae382b-8e9c-4d3a-97d6-ac31e45e068d","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Letartoztattak_ket_ferfit_mert_terrortamadasra_keszulhettek_Szentpetervaron_szilveszterkor","timestamp":"2019. december. 31. 09:55","title":"Letartóztattak két férfit, akik terrortámadásra készülhettek Szentpéterváron szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer forintba kerülő szoftverről van szó.","shortLead":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer...","id":"20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad6e84-9530-43db-8f65-6b9b1ee0f344","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","timestamp":"2019. december. 31. 16:33","title":"10 ezer forintos ajándékot ad a játékosoknak az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c13a8b-8800-4821-a46c-883a8234e706","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Néhány poént még nem mutattunk meg a Duma Aktuál őszéből, de most az élő műsor hangulatát idéző videóban szedtük csokorba a kimaradt jeleneteket. Kikapcsolódó tévé sem akasztotta meg az előadást (sőt viccesen jöttek ki belőle), rendezői változatot készítettek Tüttő Kata kampányvideójához és Chewbaccával tarkított történelemtesztet is összeállítottak. ","shortLead":"Néhány poént még nem mutattunk meg a Duma Aktuál őszéből, de most az élő műsor hangulatát idéző videóban szedtük...","id":"20191230_Duma_Aktual_kimaradt_jelenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c13a8b-8800-4821-a46c-883a8234e706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27325b8f-76ae-4917-ab7f-7588cb4e3589","keywords":null,"link":"/360/20191230_Duma_Aktual_kimaradt_jelenetek","timestamp":"2019. december. 30. 19:00","title":"A háttérhatalom sem tudta elhallgattatni őket – kimaradt jelenetek a Duma Aktuálból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","shortLead":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","id":"20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435edd24-c85d-4b7e-9da7-47b77a6d6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","timestamp":"2019. december. 30. 13:42","title":"Feliratokkal figyelmeztetnek a kórházakban, hogy ne fotózzák a hiányosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8520e337-6866-4a49-8849-5a284ac51233","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember: rájövünk, hogy nem akarunk az árral sodródni, helyette szeretnénk a saját kezünkbe venni a sorsunkat. Ha Ön sem kíván kés alá feküdni egy aranyér miatt, cselekedjen!","shortLead":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember...","id":"proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8520e337-6866-4a49-8849-5a284ac51233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff4aa6d-d545-4a89-b105-1670b391550d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","timestamp":"2019. december. 30. 07:30","title":"Ég, csíp, sajog \"odalent\": fókuszban az aranyér és az egészségtudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év után döntés született a Mol–INA vesztegetési ügyben, a volt horvát miniszterelnököt és a Mol elnök-vezérigazgatóját is elítélték. A Mol csalódottságának adott hangot, és visszautasítja a vádakat.","shortLead":"Két év után döntés született a Mol–INA vesztegetési ügyben, a volt horvát miniszterelnököt és a Mol...","id":"20191230_Hernadi_Zsolt_Molvezert_ket_ev_bortonre_iteltek_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7e25f2-63a7-488c-83fb-0ccfa4356ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Hernadi_Zsolt_Molvezert_ket_ev_bortonre_iteltek_Horvatorszagban","timestamp":"2019. december. 30. 10:18","title":"Hernádi Zsolt Mol-vezért két év börtönre ítélték Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este. A jelenséget többen megörökítették.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este...","id":"20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4b2541-ab27-4c2a-85d7-9f7608961fc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","timestamp":"2019. december. 30. 09:03","title":"Nem UFO-inváziót láttunk karácsonykor, Elon Musk műholdjai \"száguldoztak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank szerint a VirPay tulajdonosa nem rendezte a társaság tőkehelyzetét a határidő lejártáig.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank szerint a VirPay tulajdonosa nem rendezte a társaság tőkehelyzetét a határidő lejártáig.","id":"20191230_A_jegybank_visszavonja_a_VirPay_Penzforgalmi_Szolgaltato_Kft_engedelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797ecd88-6237-42e0-a4ba-5b32e307e7f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_A_jegybank_visszavonja_a_VirPay_Penzforgalmi_Szolgaltato_Kft_engedelyet","timestamp":"2019. december. 30. 10:35","title":"A jegybank visszavonja a VirPay engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]