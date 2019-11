Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","shortLead":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","id":"20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe663bf-4681-46b6-918f-5c1030c4ac19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","timestamp":"2019. november. 25. 11:59","title":"Egymilliárd forint TAO-pénzt már jóvá is hagyott az MLSZ a Felcsútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új oldaláról mutatkozik meg az ország fitneszguruja. A téma a közgazdaságtan.","shortLead":"Új oldaláról mutatkozik meg az ország fitneszguruja. A téma a közgazdaságtan.","id":"20191125_schobert_norbert_gazdag_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07576485-2cda-4dea-987b-38d5987b158c","keywords":null,"link":"/elet/20191125_schobert_norbert_gazdag_penz","timestamp":"2019. november. 25. 19:42","title":"Schobert Norbi elmondta, hogyan lehet szerinte mindenki gazdag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétették friss elemzésüket az Apple jövőre várható termékeiről a brit Barclays Bank korábban sokszor hitelesnek bizonyult befektetési elemzői.","shortLead":"Közzétették friss elemzésüket az Apple jövőre várható termékeiről a brit Barclays Bank korábban sokszor hitelesnek...","id":"20191125_iphone_se_2_megjelenes_ar_iphone_12_pro_max_specifikacio_barclays_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1ce59-0e4c-4720-9f5d-8f7da09d92c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_iphone_se_2_megjelenes_ar_iphone_12_pro_max_specifikacio_barclays_elemzes","timestamp":"2019. november. 25. 11:33","title":"Megvan, mikör jöhet a tényleg olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925","c_author":"Stark Tamás","category":"itthon","description":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","shortLead":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","id":"20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc736b9-2a3f-434d-a0d3-36c74cf96595","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","timestamp":"2019. november. 25. 14:20","title":"Gulág-emléknap: mindenki felelős, csak az oroszok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy az alvás segít az emlékek rendezésében, rögzítésében, de most az is kiderült, hogy éjszakánként a szó szoros értelmében is tisztul az emberi agy.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy az alvás segít az emlékek rendezésében, rögzítésében, de most az is kiderült...","id":"201947_almukban_sem_gondoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb26cdc7-667a-4e6b-bb85-5be8d13b4e4b","keywords":null,"link":"/360/201947_almukban_sem_gondoltak","timestamp":"2019. november. 26. 14:00","title":"Szó szerint kitisztítja az agyunkat egy jó alvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot hibáztatja, inkább a magánemberek felelősségét firtatja. ","shortLead":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot...","id":"20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfef71e-0d35-4fdc-b55d-d43c12aee010","keywords":null,"link":"/360/20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","timestamp":"2019. november. 26. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Különös székely kommentek a szaporodó medveproblémákra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6125f489-80ad-4e6a-9a8c-482a633d2b8b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191126_Marabu_FekNyuz_Visontai_maszatolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6125f489-80ad-4e6a-9a8c-482a633d2b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dc676c-be19-45e3-bed6-fb677d1ca672","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Marabu_FekNyuz_Visontai_maszatolo","timestamp":"2019. november. 26. 13:35","title":"Marabu FékNyúz: Visontai maszatoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","shortLead":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","id":"20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f777f807-4260-4bc8-9dc0-8e56b037db73","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","timestamp":"2019. november. 26. 18:06","title":"Aknavető gránátot találtak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]