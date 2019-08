Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is mintegy 1100 milliárd forintot költhetünk majd közlekedésre. A korábbiakkal ellentétben sokan szeretnék, hogy most Budapest legyen a fejlesztések fókusza – legalábbis ha megtartja a fővárost az októberi választásokon a kormány, az építőipar viszont a nyíltvonali vasútépítésben érdekelt. Összeszedtük, mit építenének uniós pénzből.","shortLead":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is...","id":"20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58781a-5c81-4de3-8132-ba7188d9de6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:56","title":"Metrót, HÉV-et, vasutat is kaphat Budapest, feltéve, hogy kormánykézen marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acaa25a-63bb-434d-9509-38089e9960b3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Közel kétszáz éve fel-feltűnik a magyar közéletben, éspedig mindig negatív előjellel, az „illiberális” kifejezés, amelynek egyedül Orbán Viktor képes pozitív értelmet adni.","shortLead":"Közel kétszáz éve fel-feltűnik a magyar közéletben, éspedig mindig negatív előjellel, az „illiberális” kifejezés...","id":"201935__illiberalis__magyar_ertelmezes__orbanformula__kicsinyes_tobbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acaa25a-63bb-434d-9509-38089e9960b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669120b3-fb76-4dfa-b459-cd0285de0850","keywords":null,"link":"/itthon/201935__illiberalis__magyar_ertelmezes__orbanformula__kicsinyes_tobbseg","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:00","title":"Itt az ideje tisztázni, hogy Kossuth egészen mást gondolt az illiberalizmusról, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf131304-b45b-4a67-8cc2-b0f9b4ba72fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2024-ben Tartu lesz az egyik kulturális főváros. ","shortLead":"2024-ben Tartu lesz az egyik kulturális főváros. ","id":"20190829_Veszprem_utanegy_eszt_varos_lesz_Europa_Kulturalis_Fovarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf131304-b45b-4a67-8cc2-b0f9b4ba72fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa8d734-3b25-4040-91c3-58c9921d6f6e","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Veszprem_utanegy_eszt_varos_lesz_Europa_Kulturalis_Fovarosa","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:44","title":"Veszprém után egy észt város lesz Európa Kulturális Fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","shortLead":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","id":"20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca9e48f-25f6-45af-92b5-23776c0b3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:36","title":"Ufókra nem vadászik az amerikai űrparancsnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje a környezetet, miközben a New York-i ENSZ-gyűlésre utazik.","shortLead":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje...","id":"20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c5880-2dcf-4f29-ac1a-4dc85310384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:03","title":"Greta Thunberg megérkezett hajójával New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veszprémi Petőfi Színház igazgatója ellen egy színésznő tett bejelentést, Oberfrank Pál hamis vád miatt perel. ","shortLead":"A veszprémi Petőfi Színház igazgatója ellen egy színésznő tett bejelentést, Oberfrank Pál hamis vád miatt perel. ","id":"20190830_Nyomoz_a_rendorseg_Oberfrank_Pal_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853c9d97-b871-4430-8632-d78437d035c2","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Nyomoz_a_rendorseg_Oberfrank_Pal_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:25","title":"Személyi szabadság megsértése miatt nyomoznak Oberfrank Pál ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8595c2da-9136-41f0-b88a-e9480b961664","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MRD-nek elnevezett fosszília az Australopithecus anamensis fajhoz tartozik, amely nagyjából 4,2 millió évvel ezelőtt jelent meg.","shortLead":"Az MRD-nek elnevezett fosszília az Australopithecus anamensis fajhoz tartozik, amely nagyjából 4,2 millió évvel ezelőtt...","id":"20190829_koponya_fosszilia_mrd_lucy_kutatas_etiopia_australopithecus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8595c2da-9136-41f0-b88a-e9480b961664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62489531-7418-4d70-b1c9-e0d6f346e6db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_koponya_fosszilia_mrd_lucy_kutatas_etiopia_australopithecus","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:03","title":"Találtak egy 3,8 millió éves koponyát, amely megmutatja, milyenek voltak az elődeink elődei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át küzdött a rákkal. Most hunyt el.","shortLead":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át...","id":"20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770ad850-c13d-43a2-9034-3668d8100fa2","keywords":null,"link":"/sport/20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:13","title":"Meghalt a Barca volt edzőjének 9 éves kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]