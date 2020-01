Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb kémfotók alapján készített képek alapján ígéretesnek tűnik a stuttgartiak új csúcsmodellje. ","shortLead":"A legfrissebb kémfotók alapján készített képek alapján ígéretesnek tűnik a stuttgartiak új csúcsmodellje. ","id":"20200102_2020_egyik_nagy_durranasa_lehet_a_teljesen_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89452d4-bb89-4669-bf23-09f1971afb09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_2020_egyik_nagy_durranasa_lehet_a_teljesen_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. január. 02. 11:21","title":"2020 egyik nagy durranása lehet a teljesen új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől az Irán-párti tiltakozókat. A zavargások kedden kezdődtek, miután az amerikai légi erő a hét végén 25 Irán-párti fegyverest ölt meg célzott csapásokkal.","shortLead":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől...","id":"20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38462f9a-bc22-4b11-87cc-aec7f4d0ad80","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","timestamp":"2020. január. 01. 10:44","title":"Bagdadban folytatódnak a zavargások az amerikai követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves férfi letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.","shortLead":"A 22 éves férfi letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.","id":"20200102_Inditvanyoztak_a_kobanyai_emberoles_gyanusitottjanak_a_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f881a97b-f9d9-46f1-819c-29f75e20309c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Inditvanyoztak_a_kobanyai_emberoles_gyanusitottjanak_a_letartoztatasat","timestamp":"2020. január. 02. 15:56","title":"Indítványozták a kőbányai emberölés gyanúsítottjának a letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten haltak meg az árokban.","shortLead":"Ketten haltak meg az árokban.","id":"20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd077ee9-22cc-4cc5-8207-e28af1a8e566","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","timestamp":"2020. január. 01. 16:07","title":"Halálos baleset Nádudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában, a Vatikánban.","shortLead":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent...","id":"20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea419128-2bd2-4507-9840-f9170e1ff748","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","timestamp":"2020. január. 01. 14:50","title":"A pápa szerint a nők elleni erőszak olyan, mint az istenkáromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál súlyosabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatja a rendőrség H. Andrást.","shortLead":"A korábbinál súlyosabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatja a rendőrség H. Andrást.","id":"20200102_tanar_diak_keseles_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0db474-3397-4f19-9c29-fed4645b6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_tanar_diak_keseles_gyor","timestamp":"2020. január. 02. 13:23","title":"Akár 15 évet is kaphat a tanárát megkéselő győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a meggyilkolt nő kisgyerekes anyuka volt, egy ismerőse végezhetett vele.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a meggyilkolt nő kisgyerekes anyuka volt, egy ismerőse végezhetett vele.","id":"20191231_kobanya_emberoles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036eb891-99f8-45e8-8a84-5cfccb400922","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_kobanya_emberoles","timestamp":"2019. december. 31. 20:15","title":"Elfogták a kőbányai emberölés feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]