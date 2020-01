Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","shortLead":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","id":"20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81179c92-ebdc-429c-83d0-e104f7d2cef7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","timestamp":"2020. január. 05. 14:56","title":"Megvizsgálná a DK, hogy haza kell-e hozni az Irakban szolgáló 200 magyar katonát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","shortLead":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","id":"20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71df9fbe-2031-4777-894e-16ad39a793f4","keywords":null,"link":"/sport/20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","timestamp":"2020. január. 04. 13:48","title":"A Lazio érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt, ha Szulejmáni meggyilkolása miatt támadásokat indítana.","shortLead":"Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt, ha Szulejmáni meggyilkolása miatt támadásokat indítana.","id":"20200105_Trump_fenyegetozik_a_leendo_osztrak_kancellar_iraniamerikai_csucstalalkozot_szervezne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ec9f91-1753-40f9-b4d2-569e28e99a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Trump_fenyegetozik_a_leendo_osztrak_kancellar_iraniamerikai_csucstalalkozot_szervezne","timestamp":"2020. január. 05. 08:45","title":"Trump: Keményen le fogunk sújtani Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadionnak köszönhetően a Közvágóhídnál egy homokos plázs épül a Duna mentén, a Római-parton pedig szabadstrandot alakít ki az önkormányzat, hogyha a Duna vízminősége hosszútávon és egyenletesen jó marad. A népegészségügyi központ szerint nincsenek pontos vízminőségi adatok a két területre, a civilek szerint azonban már a mostani körülmények között is jöhetne a strand, csak be kellene vezetni egy újítást.","shortLead":"Az atlétikai stadionnak köszönhetően a Közvágóhídnál egy homokos plázs épül a Duna mentén, a Római-parton pedig...","id":"20200104_Harom_uj_strand_is_epul_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850147d4-ae14-4af1-be13-3118e57eaa73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200104_Harom_uj_strand_is_epul_Budapesten","timestamp":"2020. január. 04. 09:00","title":"Két új szabadstrandot is kaphatna Budapest a Dunán, de egy fontos dolog hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok az áramvezetékeket sem kímélik, épületek ezrei maradtak áram nélkül szombat este.","shortLead":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok...","id":"20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd96f36-feb1-4c3b-bb0e-225b80a8692f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","timestamp":"2020. január. 04. 15:47","title":"Ezrek töltik vaksötétben az éjszakát Ausztráliában – égnek az áramvezetékek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma Aktuál humoristáinak tanácsait. ","shortLead":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma...","id":"20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be258e81-e5fd-42aa-9959-cc31384b51a0","keywords":null,"link":"/360/20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 04. 19:00","title":"2Rule után Lőrinc Vuitton: Milyen márkát vegyen még Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti kormány hétköznapjai az NDK-ban. ","shortLead":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti...","id":"20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0883c-3ed6-4072-b3f2-2ad97d69f8d8","keywords":null,"link":"/360/20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","timestamp":"2020. január. 05. 17:30","title":"A pénzügyminiszter nem tudja, mekkora az infláció – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]