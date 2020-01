Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","shortLead":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","id":"20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d010e-0f8b-418f-aa40-04b3a9ab8c3c","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","timestamp":"2020. január. 05. 12:12","title":"Vandálok döntötték le Malmőben Ibrahimovic szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és komponista, akik a sakktáblán is komoly sikereket arattak. De ugyanígy akad példa sakkbajnokok zenei tehetségére is.","shortLead":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és...","id":"202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374e5bb-5a00-4a03-bced-a49fd572db3e","keywords":null,"link":"/360/202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Vezércsel és violinkulcs: sakkozó zeneszerzők és koncertező sakknagymesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","shortLead":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","id":"20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7b651-00db-458e-9e08-60efe2c35257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","timestamp":"2020. január. 07. 05:21","title":"Úgy fújt a szél, hogy az áram ötödét a nap- és szélerőművek termelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés, mielőtt a karácsonyi számok beérkeznének.","shortLead":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés...","id":"20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f3513-ed44-4e3e-adff-06396b2acfa6","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","timestamp":"2020. január. 07. 09:23","title":"Nagy hónap volt a boltokban, és a karácsonyi roham adatai még csak ezután érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb2f3e-0deb-4184-a1cc-48499ecb5923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetők és füttykoncert fogadta Orbán Viktort Prágában az operaház megnyitóján. A miniszterelnököt a lánya kísérte el az ünnepségre.","shortLead":"Tüntetők és füttykoncert fogadta Orbán Viktort Prágában az operaház megnyitóján. A miniszterelnököt a lánya kísérte el...","id":"20200106_Kifutyultek_Orbant_Pragaban_az_operahaz_megnyitojan__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cb2f3e-0deb-4184-a1cc-48499ecb5923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7f7871-8a61-48d2-b293-0ae2e44d7b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Kifutyultek_Orbant_Pragaban_az_operahaz_megnyitojan__video","timestamp":"2020. január. 06. 08:58","title":"Kifütyülték Orbánt Prágában az operaház előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","id":"20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23633535-7d54-44d4-8511-d4f704a3556a","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","timestamp":"2020. január. 05. 16:30","title":"Fucsovics főtáblás Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte a végeredmény is.\r

","shortLead":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte...","id":"20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9478-321b-489d-bdb4-08bbf71f9fba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","timestamp":"2020. január. 05. 19:45","title":"Horvát elnökválasztás: Milanovic nyert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]