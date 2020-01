Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A történelmi mélypont még messze van, de a gyengülés folyamatos, mióta kinyitottak a tőzsdék Európa-szerte.","shortLead":"A történelmi mélypont még messze van, de a gyengülés folyamatos, mióta kinyitottak a tőzsdék Európa-szerte.","id":"20200107_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c40cac7-41a7-4d01-8dea-6c3b07311e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. január. 07. 11:31","title":"Tovább gyengült a forint, 331 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200107_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41192c60-a029-4597-b12a-f9c49423d98d","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360","timestamp":"2020. január. 07. 08:00","title":"Radar360: A súlyemelők botrányától Mészáros ablakgyáráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most viszont sok egyéb mellett az is kiderült, hogy Yoga 5G néven kell majd keresni.","shortLead":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most...","id":"20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f89226-ad7c-4220-9bb7-ea2a54a4717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","timestamp":"2020. január. 08. 08:03","title":"Az egy dolog, hogy a Lenovo új laptopja 24 órán át bírja egy feltöltéssel, de még 5G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dd7fca-12eb-4349-a49c-0eb7be08ae20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 183 embert vettek őrizetbe az ausztrál tüzek miatt, és egy igazságügyi szakértő szerint a tüzek mintegy 50 százalékát gyújtogatók okozták.","shortLead":"Eddig 183 embert vettek őrizetbe az ausztrál tüzek miatt, és egy igazságügyi szakértő szerint a tüzek mintegy 50...","id":"20200107_Mar_egy_magyarorszagnyi_terulet_leegett_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73dd7fca-12eb-4349-a49c-0eb7be08ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7cdeca-71c8-4881-85dc-c00652890271","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Mar_egy_magyarorszagnyi_terulet_leegett_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 07. 10:44","title":"Már egy magyarországnyi terület leégett Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01355d4-7012-432c-989e-6d9244a63ac7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Putyin és Erdogan részvételével ünnepélyesen átadták a Törökországot Oroszországgal összekötő Török Áramlat gázvezetéket. A Déli Áramlat hamvaiból született vezeték célja Magyarország és azon keresztül Nyugat-Európa, de ehhez még meg kell építeni európai ágát, a Balkáni Áramlatot. Amire az EU környezetbarát fordulata és az ukrán tranzitszerződés megújítása mellett a világon semmi szükség.","shortLead":"Putyin és Erdogan részvételével ünnepélyesen átadták a Törökországot Oroszországgal összekötő Török Áramlat...","id":"20200108_torok_aramlat_deli_aramlat_erdogan_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d01355d4-7012-432c-989e-6d9244a63ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b370033a-e4c1-4f58-9d20-46075f90ed9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_torok_aramlat_deli_aramlat_erdogan_putyin","timestamp":"2020. január. 08. 15:15","title":"Orbán két illiberális barátja beindította a Magyarországot célzó gázfolyosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar sportági szövetség „a könnyebbik utat választotta”.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar sportági szövetség „a könnyebbik utat...","id":"20200108_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b690901-4707-4f9e-a8d3-f233d922b818","keywords":null,"link":"/sport/20200108_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 08. 13:05","title":"Kim Rasmussen úgy érzi, feláldozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","shortLead":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","id":"20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504f9a6d-8772-4501-89f5-ab0e97a6721c","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","timestamp":"2020. január. 06. 21:53","title":"Már Chilében is érezni az ausztráliai tüzek füstjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt meggondolni a betegség elleni védőoltás beadatását a kismamáknak is. A lényeg a helyes időzítés. ","shortLead":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt...","id":"20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb2c387-64a2-4283-8f46-65313c4d5fc4","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","timestamp":"2020. január. 07. 12:05","title":"Mi védi meg a magzatot az influenzától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]