A BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelőbizottságának tagjai csütörtökön megnézték a rozsdás metrókocsikat - számolt be a Facebook oldalán Vágó István, aki maga is a felügyelőbizottság tagja. Arról számolt be, hogy a látvány szívszorító, de ami még fontosabb:

az általános megítélés szerint ezek nem felújított, hanem új szerelvények. Méghozzá a legkorszerűtlenebb fajtából - még Moszkvában is ennél modernebb típusok futnak.

Vágó szerint, ha ez bebizonyosodik, akkor ez súlyos bűncselekmények gyanúját vetheti fel, hivatali hatalommal és közpénzzel való visszaélés, a tenderkiírási szabályok megsértése, uniós előírások (vám- és áfacsalás) kijátszása.

A múlt héten derült ki, hogy a 3-as metróvonal a felújított kocsiszekrények padlólemezei súlyosan rozsdásodnak és 6 kocsit ki kellett venni emiatt a forgalomból. Karácsony Gergely főpolgármester ezután bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot indítanak a metróbeszerzés ügyében, aminek a lefolytatására a BKK és a BKV felügyelőbizottságát kérte fel.

Kedden a BKV vezérigazgatója, Bolla Tibor azzal magyarázta az ATV-ben a kocsik rozsdásodását, hogy időzavarba került az orosz gyár, ezért túlságosan hamar szállította le a szerelvényeket. Azt is elmondta, a BKV már 2017-ben jelezte, hogy a metrókocsik felületkezelése nem megfelelő, ezért a sorozatgyártást már nem így kezdték meg az oroszok, de mivel kevés idő állt a rendelkezésükre, a prototípusok javítását nem végezték el, csak azután, hogy a szerelvények forgalomba álltak, és a BKV szakemberei észrevették a hibát.