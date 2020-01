Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad281fb5-8e95-495a-bf4d-955dee0d7e6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készítők nem tettek mást, mint halk villanymotorra cserélték az oldtimer zajos belsőégésű motorját.","shortLead":"A készítők nem tettek mást, mint halk villanymotorra cserélték az oldtimer zajos belsőégésű motorját.","id":"20200108_tisztan_elektromos_es_nagyon_meno_ez_az_1960as_vw_kisbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad281fb5-8e95-495a-bf4d-955dee0d7e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb58f8b-b90e-40de-9cee-c3d1c01be05b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tisztan_elektromos_es_nagyon_meno_ez_az_1960as_vw_kisbusz","timestamp":"2020. január. 08. 07:59","title":"Tisztán elektromos és nagyon menő ez az 1960-as VW kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai rádióteleszkópok hálózatával. Az eredmény több okból is érdekes.","shortLead":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai...","id":"20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ca81a-440f-4aa8-acc9-31801204cfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","timestamp":"2020. január. 08. 08:39","title":"Rejtélyes, ismétlődő rádiójelek érkeztek az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","shortLead":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","id":"20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1efe54-b9e6-4f95-a5d7-d01508a9a941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","timestamp":"2020. január. 08. 06:42","title":"Halálos baleset történt Salgótarjánnál és Lulla közelében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 12 és egy 13 éves gyerekre lőtt a bevadult férfi, mindketten túlélték.","shortLead":"Egy 12 és egy 13 éves gyerekre lőtt a bevadult férfi, mindketten túlélték.","id":"20200107_A_gyerekek_koze_lott_egy_amerikai_autos_mert_hogolyoval_dobaltak_a_kocsijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9eafb-5aed-4e99-9222-6433672798f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_A_gyerekek_koze_lott_egy_amerikai_autos_mert_hogolyoval_dobaltak_a_kocsijat","timestamp":"2020. január. 07. 11:37","title":"Gyerekekre lőtt egy amerikai autós, mert hógolyóval dobálták a kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd68c792-9abb-4060-90a4-090164df8990","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"„Halló, hallasz?” – egy évtizede még biztosan ez volt a kezdőmondat, ha valakit felhívtunk Skype-on. Céges online meetingeken csak fokozódott a káosz, ha egyáltalán sikerült a hívás. A technológia fejlődése brutálisan felgyorsult, sokszor már nehéz azt is elkülöníteni, mi az, amit egy-két évtizede még nem tudtunk rendesen megcsinálni, mert úgy érezzük, ez mindig is jól működött. Az online közös munka is ilyen, főleg a valós idejű. ","shortLead":"„Halló, hallasz?” – egy évtizede még biztosan ez volt a kezdőmondat, ha valakit felhívtunk Skype-on. Céges online...","id":"invitech_20200106_A_csoportmunkat_is_forradalmasitja_az_informatika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd68c792-9abb-4060-90a4-090164df8990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3203b818-7511-4348-ac92-688a053fdc08","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200106_A_csoportmunkat_is_forradalmasitja_az_informatika","timestamp":"2020. január. 08. 07:30","title":"A csoportmunkát is forradalmasítja az informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja, hogy a határon belüli magyarok sokszor ellenérzéssel vannak a határon túliak iránt, de ő megtanult élni ezzel. HVG-portré.","shortLead":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja...","id":"202001_trill_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec36c023-3a7d-4548-8c9d-dd65fa29cc78","keywords":null,"link":"/360/202001_trill_zsolt","timestamp":"2020. január. 07. 15:00","title":"Trill Zsolt: Nagypofájúnak tűnök, de valójában félős, beszari fickó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal hatékonyabb a szabálytalankodók kiszűrése.","shortLead":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal...","id":"20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f86b9-2717-4110-9ca3-7887e066bef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","timestamp":"2020. január. 07. 15:15","title":"Mindenhol bevetik a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","shortLead":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","id":"20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0917e-06bf-4ec8-8bdd-eafb2a793d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Már egymilliárd nagyobb állat pusztulhatott el az ausztráliai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]