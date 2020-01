Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"879ebf9b-c69a-4820-b870-48a82a983238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szükség porkavarásra – egy titkos hangfelvétel szerint ezt mondta Aján Tamás 2009-ben az auditoroknak, akik a titkos svájci bankszámlák után érdeklődtek. Az ARD nagy port kavart riportjának eddig ismeretlen részeit olvashatják most.","shortLead":"Nincs szükség porkavarásra – egy titkos hangfelvétel szerint ezt mondta Aján Tamás 2009-ben az auditoroknak, akik...","id":"20200108_Titkos_hangfelvetel_is_keszult_Ajan_Tamas_alkudozasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=879ebf9b-c69a-4820-b870-48a82a983238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0deafb1-af6c-4930-aa7a-4217dddf1882","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Titkos_hangfelvetel_is_keszult_Ajan_Tamas_alkudozasarol","timestamp":"2020. január. 08. 17:30","title":"Titkos hangfelvétel is készült Aján Tamás alkudozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c293a-ec50-4366-bdb7-363fa4d957b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint ebben az évben a Samsung látja el hajlékony kijelzővel a Xiaomit, sőt nagy vetélytársát, a Huaweit is.","shortLead":"A legújabb hírek szerint ebben az évben a Samsung látja el hajlékony kijelzővel a Xiaomit, sőt nagy vetélytársát...","id":"20200110_samsung_display_szallit_hajlekony_oled_kijelzo_xiaomi_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23c293a-ec50-4366-bdb7-363fa4d957b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0463d382-72a2-4938-83fb-9874e33acee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_samsung_display_szallit_hajlekony_oled_kijelzo_xiaomi_huawei","timestamp":"2020. január. 10. 11:03","title":"Konkurensekből közös pénzcsinálók: a Samsung szállít hajlékony kijelzőt a Xiaominak, Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","shortLead":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","id":"20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de22f2ef-9068-481a-a33f-9a68011bdce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","timestamp":"2020. január. 09. 14:55","title":"Megérkezett a hibrid Fiat 500-as és Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","shortLead":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","id":"20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078af7d2-afc9-444c-989c-ffca957e3008","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 08. 20:23","title":"Visszavonul és saját lábára áll Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis híján a házra esett.","shortLead":"Kis híján a házra esett.","id":"20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790a6fcb-6cb7-4004-98c9-4b25527d9d09","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","timestamp":"2020. január. 10. 09:36","title":"Helikopter zuhant egy amerikai kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ezek közül 1100-at az olimpiai sportágakban szereplő sportolókon végeznek el.","shortLead":"Ezek közül 1100-at az olimpiai sportágakban szereplő sportolókon végeznek el.","id":"20200109_1500_doppingvizsgalatot_fizet_iden_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d7409d-49ac-44dc-a015-905c225d49bd","keywords":null,"link":"/sport/20200109_1500_doppingvizsgalatot_fizet_iden_az_allam","timestamp":"2020. január. 09. 11:45","title":"1500 doppingvizsgálatot fizet idén az állam, de még nem tudni, ki végzi el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni tábornok ellen. Teherán már meg is tette az első válaszcsapást, de úgy tűnik, nem akarnak háborút. A konfliktusnak az Iszlám Állam örülhet.","shortLead":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni...","id":"20200108_Haboru_poraira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc438f9-078c-4f0d-aecd-bc4f54a0b67f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Haboru_poraira","timestamp":"2020. január. 08. 15:00","title":"Teheránt és az Iszlám Államot is kisegítette Trump a Szulejmáni-merénylettel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz várható Budapesten.","shortLead":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz...","id":"20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12565ba-8484-4757-94e3-28599afeaba0","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Fennakadás jöhet az FKF szerint a szemétszállításban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]