[{"available":true,"c_guid":"aef54eac-fc75-4934-a053-35cb675be325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd egy perccel később újabb közleményben támadták a civil szervezetet. ","shortLead":"Majd egy perccel később újabb közleményben támadták a civil szervezetet. ","id":"20200108_bocsanat_kormany_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef54eac-fc75-4934-a053-35cb675be325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75047853-f9d7-4a41-823d-7b4dacea35a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_bocsanat_kormany_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 08. 18:39","title":"Nyitólapján kért bocsánatot a kormány a Magyar Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc megyére, valamint Budapestre vonatkozik.","shortLead":"Nyolc megyére, valamint Budapestre vonatkozik.","id":"20200108_onos_eso_figyelmeztetes_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1ce69-bad3-4694-b9d3-98d77c935c86","keywords":null,"link":"/elet/20200108_onos_eso_figyelmeztetes_csutortok","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, önvezető vonat állt forgalomba Kínában. A szerelvény útja során a kínai nagy falat is érinti.","shortLead":"Új, önvezető vonat állt forgalomba Kínában. A szerelvény útja során a kínai nagy falat is érinti.","id":"20200108_onvezeto_szupervonat_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4873eb50-2117-49de-b02a-9cc3269fa5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_onvezeto_szupervonat_kina","timestamp":"2020. január. 08. 14:03","title":"Kína új szupervonata 350 km/órával zakatol, vezető nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti...","id":"20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519ba6ca-4688-445e-8355-ef775dd74249","keywords":null,"link":"/360/20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","timestamp":"2020. január. 09. 17:30","title":"Radar360: korlátozottan nyilvános Orbán-sajtótájékoztató, ezermilliárdos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágák és nem elég modernek – szól a bírálat.","shortLead":"Drágák és nem elég modernek – szól a bírálat.","id":"20200109_Kemenyen_beszolt_a_hazai_bankoknak_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a12d3a6-6b64-401b-8693-93808d987639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_Kemenyen_beszolt_a_hazai_bankoknak_az_MNB","timestamp":"2020. január. 09. 14:07","title":"Keményen beszólt a hazai bankoknak az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Air France egyik repülőjének átvizsgálásakor egy halott gyerek került elő a gép futóműaknájából.","shortLead":"Az Air France egyik repülőjének átvizsgálásakor egy halott gyerek került elő a gép futóműaknájából.","id":"20200108_futomu_akna_halott_gyerek_air_france_boeing_777","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7962cc7-1b37-4a99-b604-f547a6bd42b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_futomu_akna_halott_gyerek_air_france_boeing_777","timestamp":"2020. január. 08. 15:03","title":"Halott gyereket találtak egy Boeing 777-es futóműaknájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat miatt. ","shortLead":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat...","id":"20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7245315-6ce7-4778-ac03-cf3ca8b5b61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","timestamp":"2020. január. 08. 21:00","title":"Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vargával küzd ezért Orbán.","shortLead":"Vargával küzd ezért Orbán.","id":"20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32937f0e-1bd2-4071-af53-0cae841712a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","timestamp":"2020. január. 09. 14:17","title":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]