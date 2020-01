Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom, hogy 100 fölé került a szám.","shortLead":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom...","id":"20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b66837-fc51-43c4-a620-6206779fcf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 13:17","title":"Szijjártó: Soha nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most viszont sok egyéb mellett az is kiderült, hogy Yoga 5G néven kell majd keresni.","shortLead":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most...","id":"20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f89226-ad7c-4220-9bb7-ea2a54a4717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","timestamp":"2020. január. 08. 08:03","title":"Az egy dolog, hogy a Lenovo új laptopja 24 órán át bírja egy feltöltéssel, de még 5G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem a hardveres erő, hanem a masszív felépítés a fontos.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem...","id":"20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a4228-bf8f-42af-b215-69994e052ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","timestamp":"2020. január. 09. 16:03","title":"Nem a legerősebb telefon, de jól bírja az esést a Cat legújabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"330-ról 333-ra változott a forint/euró árfolyam egy nap alatt.","shortLead":"330-ról 333-ra változott a forint/euró árfolyam egy nap alatt.","id":"20200109_forint_euro_arfolyam_333","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14701148-9f39-4549-a93b-b42df50aba48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_forint_euro_arfolyam_333","timestamp":"2020. január. 09. 16:41","title":"Csúnyán gyengül a forint, 333-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","shortLead":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","id":"20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51815a16-070c-4e09-a4e5-d6fb62af510f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","timestamp":"2020. január. 09. 14:03","title":"Itt egy újabb cég, amelyik a tiszta levegőért kér pénzt, és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge Analyticával. Szijjártónak sosem volt hivatalos találkozója a cég képviselőivel.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge...","id":"20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e628e-a753-4ddc-be19-8735080b3b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","timestamp":"2020. január. 09. 17:58","title":"Ha Szijjártó találkozott is Cambridge Analyticá-s emberrel, az „nem hagyott benne mély nyomot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","shortLead":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","id":"20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4753736-ed63-4d49-ba22-180198ae1f44","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","timestamp":"2020. január. 08. 14:53","title":"Február végén elindul az új Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33a2b9-9ef3-4bb2-b53a-5f426cdf64e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél évvel azután, hogy egy két 4K kijelzővel ellátott laptopot dobott piacra az Asus, megcsinálták a gép középkategóriás változatát is.","shortLead":"Bő fél évvel azután, hogy egy két 4K kijelzővel ellátott laptopot dobott piacra az Asus, megcsinálták a gép...","id":"20200108_asus_zenbook_duo_laptop_ket_kijelzos_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd33a2b9-9ef3-4bb2-b53a-5f426cdf64e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e48be7-b5d7-4658-8ec1-254d6ce16584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_asus_zenbook_duo_laptop_ket_kijelzos_laptop","timestamp":"2020. január. 08. 16:03","title":"Zsugorított egyet az Asus a spéci laptopján, még így is kitűnik a tömegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]