[{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány honlapjára felkerült kérdőívet egyébként a legújabb adatok szerint 200 ezren töltötték ki. ","shortLead":"A kormány honlapjára felkerült kérdőívet egyébként a legújabb adatok szerint 200 ezren töltötték ki. ","id":"20191128_Hollik_Elnezest_kerek_felreertettek_amit_a_klimavedelmi_konzultaciorol_mondtam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bcef4-b82b-4082-8758-7b0cb9a4f6ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Hollik_Elnezest_kerek_felreertettek_amit_a_klimavedelmi_konzultaciorol_mondtam","timestamp":"2019. november. 28. 12:13","title":"Hollik: Elnézést, félreértették, amit a klímavédelmi konzultációról mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0743936e-b698-4072-a5c9-97b30604da07","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az idei Fotóhónap egyik legrangosabb programjaként Budapesten, a Mai Manó Házban látható Nobuyoshi Araki életmű-kiállítása. Ő a kortárs japán fotóművészet egyik legismertebb – és legmegosztóbb – reprezentánsa.","shortLead":"Az idei Fotóhónap egyik legrangosabb programjaként Budapesten, a Mai Manó Házban látható Nobuyoshi Araki...","id":"201948_tarlat__erzelmes_utazas_nobuyoshi_araki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0743936e-b698-4072-a5c9-97b30604da07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44879a2b-6ece-47e9-ac01-6b69da7a0c57","keywords":null,"link":"/360/201948_tarlat__erzelmes_utazas_nobuyoshi_araki","timestamp":"2019. november. 29. 14:00","title":"Lenni vagy nem lenni, erről szól ez a szenzációs fotókiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","shortLead":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","id":"20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cb8c0e-da13-44b6-a90e-ee09086f96d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","timestamp":"2019. november. 29. 07:45","title":"Illés Boglárka lehet a Fidelitas elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba mehetnek, visszatérhetnek a családba.","shortLead":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba...","id":"20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5ffbf-127c-4e49-ba5b-970f1d7cebb5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","timestamp":"2019. november. 27. 21:10","title":"Novák Katalin: A kormány segít, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a karrier és a család között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ipar teljesítménye volt kiemelkedő, úgy tűnik, a cégek egyre többet költenek korszerűsítésre és automatizációra.","shortLead":"Az ipar teljesítménye volt kiemelkedő, úgy tűnik, a cégek egyre többet költenek korszerűsítésre és automatizációra.","id":"20191129_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_GDP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76053360-ed79-4a68-8935-4974337f384d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_GDP","timestamp":"2019. november. 29. 09:55","title":"Részletezte a KSH, mitől nőtt ekkorát a magyar GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társadalmi viszonyok és a gazdasági fejlettség alapján rangsorolta a világ legnagyobb városait a D&L nemzetközi tanácsadó intézet, és megalkotta a fellendülés és befogadás indexet. A Prosperity and Inclusion in Cities Seal Award nevű rangsorban Budapest a középmezőny közepén kapott helyet.","shortLead":"A társadalmi viszonyok és a gazdasági fejlettség alapján rangsorolta a világ legnagyobb városait a D&L nemzetközi...","id":"20191129_Egy_rangsor_szerint_meg_Bukarest_is_befogadobb_mint_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0917ecd-7245-4ddc-bf96-82b0d9f29867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Egy_rangsor_szerint_meg_Bukarest_is_befogadobb_mint_Budapest","timestamp":"2019. november. 29. 16:48","title":"Egy rangsor szerint még Bukarest is befogadóbb, mint Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem tapasztaltak mellékhatásokat. A készítmény hónapokon belül gyártásba kerülhet.","shortLead":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem...","id":"20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed970be-1206-4782-bb4d-70f6911ad3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","timestamp":"2019. november. 28. 14:03","title":"Elkészült a férfiaknak szánt fogamzásgátló, 13 évig véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket erőszakoltak meg. \r

","shortLead":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket...","id":"20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8731daa-1f48-43fc-b771-82233f7b02b6","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","timestamp":"2019. november. 29. 10:30","title":"Tömeges szexuális erőszakért elítélték a két dél-koreai tinibálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]