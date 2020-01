Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","shortLead":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","id":"20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161fb-cddc-480b-a6ed-8fa1111c07da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","timestamp":"2020. január. 11. 11:29","title":"18 milliárd forint értékű rezsiutalványt váltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt állat nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A szerencsétlenül járt állat nem élte túl a balesetet.","id":"20200110_Eloszor_egy_autoval_majd_egy_kamionnal_utkozott_egy_lo_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb71edb-d7bc-4ba2-ab9f-f4aeb479d076","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Eloszor_egy_autoval_majd_egy_kamionnal_utkozott_egy_lo_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2020. január. 10. 19:22","title":"Először egy autóval, majd egy kamionnal ütközött egy ló Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","shortLead":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","id":"20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56838d-c7df-4b46-b01a-14d7946b61ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","timestamp":"2020. január. 10. 10:17","title":"Megérkezett a friss Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","shortLead":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","id":"20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208e363-3578-42d7-857d-2e99025164fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","timestamp":"2020. január. 11. 18:11","title":"Meghátrál a francia kormány nyugdíjügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretterjesztés soha nem árt. ","shortLead":"Az ismeretterjesztés soha nem árt. ","id":"20200110_Kis_videoban_magyarazza_el_a_kozutkezelo_az_autosoknak_mi_is_az_onos_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be05702-1315-4692-b5ef-eccad4b90028","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Kis_videoban_magyarazza_el_a_kozutkezelo_az_autosoknak_mi_is_az_onos_eso","timestamp":"2020. január. 10. 08:49","title":"Videóban magyarázza el a közútkezelő az autósoknak, mi is az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnökben is él a gyanú, hogy a szerdán lezuhant ukrán utasszállító rakétatámadás miatt csapódott a földbe Teheránban, 176 ember halálát okozva ezzel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnökben is él a gyanú, hogy a szerdán lezuhant ukrán utasszállító rakétatámadás miatt csapódott...","id":"20200110_donald_trump_ukran_utasszallito_teheran_iran_raketatamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a777c5-c2b3-4de9-9c4b-f99850bceddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_donald_trump_ukran_utasszallito_teheran_iran_raketatamadas","timestamp":"2020. január. 10. 07:03","title":"Trump se biztos benne, hogy műszaki hiba miatt zuhant le az ukrán utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd61874-8c36-436f-a97a-0c01a692ce04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér pályakezdő műfajához, a versekhez. ","shortLead":"Visszatér pályakezdő műfajához, a versekhez. ","id":"20200110_Hamarosan_verses_kotete_jelenik_meg_Grecso_Krisztiannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd61874-8c36-436f-a97a-0c01a692ce04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729bae97-50b1-49fe-9c2f-04c1bca95c35","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Hamarosan_verses_kotete_jelenik_meg_Grecso_Krisztiannak","timestamp":"2020. január. 10. 15:40","title":"Hamarosan verseskötete jelenik meg Grecsó Krisztiánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d57dc0-9c9b-4126-9f40-906d9cb06304","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Latabár Kálmán 1970. január 11-én hunyt el.\r

\r

","shortLead":"Latabár Kálmán 1970. január 11-én hunyt el.\r

\r

","id":"20200111_Otven_eve_halt_meg_a_20_szazad_egyik_legnepszerubb_magyar_komikusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86d57dc0-9c9b-4126-9f40-906d9cb06304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd44a44-06ce-4b9f-a4ee-6200f6798b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Otven_eve_halt_meg_a_20_szazad_egyik_legnepszerubb_magyar_komikusa","timestamp":"2020. január. 11. 13:43","title":"Ötven éve halt meg a 20. század egyik legnépszerűbb magyar komikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]