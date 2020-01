Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69c422e1-506a-4ee3-a81c-8cf27b679200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából megduplázták a megtakarításukat azok a magán-nyugdíjpénztári tagok, akik kilenc évvel ezelőtt nem léptek vissza az állami rendszerbe – írja az Azenpenzem.hu.","shortLead":"Nagyjából megduplázták a megtakarításukat azok a magán-nyugdíjpénztári tagok, akik kilenc évvel ezelőtt nem léptek...","id":"20200110_magannyugdijpenztar_megtakaritas_novekedes_nyugdijrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69c422e1-506a-4ee3-a81c-8cf27b679200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b791dd-00b7-4d6c-a2e3-30d5aeac52ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_magannyugdijpenztar_megtakaritas_novekedes_nyugdijrendszer","timestamp":"2020. január. 10. 14:51","title":"Tíz év után is úgy néz ki: jó döntés volt magán-nyugdíjpénztári tagnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd61874-8c36-436f-a97a-0c01a692ce04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér pályakezdő műfajához, a versekhez. ","shortLead":"Visszatér pályakezdő műfajához, a versekhez. ","id":"20200110_Hamarosan_verses_kotete_jelenik_meg_Grecso_Krisztiannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd61874-8c36-436f-a97a-0c01a692ce04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729bae97-50b1-49fe-9c2f-04c1bca95c35","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Hamarosan_verses_kotete_jelenik_meg_Grecso_Krisztiannak","timestamp":"2020. január. 10. 15:40","title":"Hamarosan verseskötete jelenik meg Grecsó Krisztiánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfordulnak a negatív demográfiai trendek - dicsekedett Novák Katalin. A baj ezzel csak az, hogy a 2019-es lehet az évszázad eddigi legnagyobb és az elmúlt hetven év harmadik legnagyobb természetes fogyása, a helyzeten pedig azok a gyerekek javíthatnak, akik még nem születtek meg, és a meglévő adatokból az államtitkár sem tudhatja, hányan lesznek.","shortLead":"Megfordulnak a negatív demográfiai trendek - dicsekedett Novák Katalin. A baj ezzel csak az, hogy a 2019-es lehet...","id":"20200111_Novak_Katalin_meg_a_remes_szuletesi_statisztikakbol_is_kihozza_a_sikerpropagandat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a97347f-a6cd-4c88-a3af-b0365a58981d","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Novak_Katalin_meg_a_remes_szuletesi_statisztikakbol_is_kihozza_a_sikerpropagandat","timestamp":"2020. január. 11. 10:14","title":"Novák Katalin még a rémes születési statisztikákból is kihozza a sikerpropagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","shortLead":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","id":"20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304e2e5-0d29-4d75-82b5-ce3e4661b185","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","timestamp":"2020. január. 11. 20:28","title":"Kihúzták az ötös lottót: negyven alatt esélye sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a1849-f7e3-408b-8ba1-2907d0699058","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","timestamp":"2020. január. 11. 13:07","title":"Marabu Féknyúz: Hol láthat az ember HVG-címlapot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c0199-39ab-462d-8a86-05b0d635a653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 800 utódot nemzett Diego az elmúlt ötven évben, így a galápagosi teknősöket nem fenyegeti a kihalás. Diego most egy állatkertből visszatérhet a szabadba.","shortLead":"Nagyjából 800 utódot nemzett Diego az elmúlt ötven évben, így a galápagosi teknősöket nem fenyegeti a kihalás. Diego...","id":"20200111_Szabadon_engedik_Galapagoson_a_szazeves_teknost_aki_megmentette_a_fajat_a_kihalastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c0199-39ab-462d-8a86-05b0d635a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f95c929-290a-40a0-9e80-4cf5079e44a6","keywords":null,"link":"/elet/20200111_Szabadon_engedik_Galapagoson_a_szazeves_teknost_aki_megmentette_a_fajat_a_kihalastol","timestamp":"2020. január. 11. 14:52","title":"Szabadon engedik Galapagoson a százéves teknőst, aki megmentette a faját a kihalástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116255f1-ca68-42d4-a75f-1378fb60a665","c_author":"HVG","category":"360","description":"Leleményes vállalkozók arra építettek startupot, hogy vannak, akik nehezen igazodnak el a sírok között, vagy túl messze laknak szeretteik nyughelyétől.","shortLead":"Leleményes vállalkozók arra építettek startupot, hogy vannak, akik nehezen igazodnak el a sírok között, vagy túl messze...","id":"202002_sir_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116255f1-ca68-42d4-a75f-1378fb60a665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c349dca-c5e6-4d3d-a108-b8f1d5a4c73d","keywords":null,"link":"/360/202002_sir_bolt","timestamp":"2020. január. 11. 12:30","title":"Olyan, mint a Waze, csak a temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","shortLead":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","id":"20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88fc90-552b-4803-965e-ac9031675000","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","timestamp":"2020. január. 10. 16:28","title":"360 milliót köszönhet az adóhatóság a lakossági bejelentéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]