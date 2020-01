Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","shortLead":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","id":"20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc95f3-4922-4571-a329-b2dea5a210ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","timestamp":"2020. január. 12. 13:28","title":"Jobb a levegő, de marad a szmogriadó a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","shortLead":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","id":"20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208e363-3578-42d7-857d-2e99025164fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","timestamp":"2020. január. 11. 18:11","title":"Meghátrál a francia kormány nyugdíjügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett figyelmes. A fiatal egy különleges új bolygót talált.","shortLead":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett...","id":"20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8310b5a7-732d-4e24-a566-5709d881bebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","timestamp":"2020. január. 13. 08:03","title":"Három napja dolgozott a NASA-nál a 17 éves gyakornok, amikor rábukkant egy különleges bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","shortLead":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","id":"20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b45b5-c07f-441c-a353-2fb0dd3afeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","timestamp":"2020. január. 13. 08:28","title":"Korlátozzák a kamionok közlekedését Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","shortLead":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","id":"20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243316ca-d4e4-422f-b72a-49aab048c595","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 12. 19:56","title":"A világ vezetői felszólították Iránt, tartsa be az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepi szentmisét a bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta.","shortLead":"Az ünnepi szentmisét a bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta.","id":"20200112_Magyar_nyelvu_szentmiset_tartott_Bukarestben_Erdo_Peter_biboros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8cf7a-01df-495d-b42f-a8a28d0dba76","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Magyar_nyelvu_szentmiset_tartott_Bukarestben_Erdo_Peter_biboros","timestamp":"2020. január. 12. 12:14","title":"Magyar nyelvű szentmisét tartott Bukarestben Erdő Péter bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84851-ee23-48b8-a91f-4522a292970d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy a miniatűr világ csak január végéig lesz látogatható, de akkora az érdeklődés, hogy ráhúznak még két hónapot a nyitva tartásra.\r

","shortLead":"Úgy volt, hogy a miniatűr világ csak január végéig lesz látogatható, de akkora az érdeklődés, hogy ráhúznak még két...","id":"20200113_miniversum_bezaras_elhalasztas_marcius_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a84851-ee23-48b8-a91f-4522a292970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43068ad3-55d5-489e-aeb0-4d8face75e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_miniversum_bezaras_elhalasztas_marcius_vege","timestamp":"2020. január. 13. 15:55","title":"Elhalasztják a Miniversum bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","shortLead":"Az 56 éves férfi az év utolsó napján egy buli közben halt meg.","id":"20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39a931e-4f0c-47a5-9ea7-0fe1f3f9cec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab330f6-c9db-4417-a9f7-916719e52c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Megoltek_szilveszterkor_egy_dunavarsanyi_ferfit","timestamp":"2020. január. 12. 12:21","title":"Egy család ölt meg szilveszterkor egy dunavarsányi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]