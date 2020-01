Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Sorozatunk 3. része.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200113_Tudomany_sorozat_1920_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47a158-d955-4813-b0cb-c96227b1ba8c","keywords":null,"link":"/360/20200113_Tudomany_sorozat_1920_2020","timestamp":"2020. január. 13. 12:00","title":"1920–2020: 100 éve találták ki a robot szót, és nagyon beletrafáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki emiatt.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki emiatt.","id":"20200113_suru_kod_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c2d629-727a-4d5d-af91-4e2ab635e2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_suru_kod_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. január. 13. 17:45","title":"Sűrű köd borítja be az országot kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","shortLead":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","id":"20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bfcbae-31d9-4d43-a65f-2d0f2b5c86bb","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","timestamp":"2020. január. 14. 09:47","title":"Mit lehet kiolvasni Erzsébet királynő nyilatkozatából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798240d7-a517-4cb5-a80b-b40d3cbd003a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Régóta ígérgetik ezt a szupererős elektromos autót, melyet most sikerült kipróbálnunk és amely még az év vége előtt gyártásba kerül.","shortLead":"Régóta ígérgetik ezt a szupererős elektromos autót, melyet most sikerült kipróbálnunk és amely még az év vége előtt...","id":"20200113_exkluziv_kiprobaltuk_a_teslaveronek_kikialtott_1050_loeros_uj_villanyautot_faraday_future","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798240d7-a517-4cb5-a80b-b40d3cbd003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a53f0ce-aa1d-438e-957f-9c745254aa42","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_exkluziv_kiprobaltuk_a_teslaveronek_kikialtott_1050_loeros_uj_villanyautot_faraday_future","timestamp":"2020. január. 13. 06:41","title":"Exkluzív: kipróbáltuk a Tesla-verőnek kikiáltott 1050 lóerős új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be40625-5304-4bfa-b1b9-ccb5bd0a5b8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába és Franciaországba utazókat és onnan indulókat érintheti.\r

","shortLead":"Az Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába és Franciaországba utazókat és onnan indulókat érintheti.\r

","id":"20200113_sztrajk_wizz_air_olasz_legiforgalmi_iranyitok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be40625-5304-4bfa-b1b9-ccb5bd0a5b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe39b93-259c-40bf-ab54-d24a3128df0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_sztrajk_wizz_air_olasz_legiforgalmi_iranyitok","timestamp":"2020. január. 13. 19:02","title":"Sztrájkra figyelmezteti utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","shortLead":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","id":"20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c73a56f-2b08-4642-8c1b-191741f852a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","timestamp":"2020. január. 14. 14:58","title":"Lakástűzben halt meg egy magyar ápolónő Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután egy sáskaraj keresztezte az útjukat.","shortLead":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután...","id":"20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36769162-1436-4bbb-bc4b-19e5f1139dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","timestamp":"2020. január. 13. 11:33","title":"Sáskarajba repült az etióp légitársaság gépe, alig láttak ki a pilóták az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassuló növekedés, izgalmas év jöhet a cég elemzői szerint. ","shortLead":"Lassuló növekedés, izgalmas év jöhet a cég elemzői szerint. ","id":"20200113_340_forint_folotti_eurot_sem_tart_kizartnak_az_Equilor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b07711-fd79-43ca-8650-ebe3dce0fa97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_340_forint_folotti_eurot_sem_tart_kizartnak_az_Equilor","timestamp":"2020. január. 13. 16:27","title":"340 forint fölötti eurót sem tart kizártnak az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]