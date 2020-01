Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint hiába a jószándék vezérelte a lakáspolitikát, mégis kudarcos lett a történet.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint hiába a jószándék vezérelte a lakáspolitikát, mégis kudarcos lett a történet.","id":"20200113_Matolcsy_lakaspiac_lakasar_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdba620-e569-4b58-b4fc-bc2e11d58dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Matolcsy_lakaspiac_lakasar_mnb","timestamp":"2020. január. 13. 12:05","title":"Matolcsy elmondta, miért ennyire drágák a magyar lakások, és miben hibázott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már bizonyított orvosi eszközzel. Feltalálói szerint kisebb csodát sikerült alkotniuk.","shortLead":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már...","id":"20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7fc692-ea61-410a-8ad7-7adaa094764d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","timestamp":"2020. január. 13. 20:22","title":"Meggyógyítja és egy hétig óvja a testen kívüli májat egy új orvosi eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére, derül ki az EMMI honlapjáról. A Hivatalos Értesítőből pedig az, hogy Demeter Szilárd újabb két évre miniszterbiztos lesz, széles portfólióval, amiben a korábban elvetett nemzeti kultúrközpont terve is benne rejlik.","shortLead":"Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére, derül ki az EMMI...","id":"20200112_Uj_foigazgatoja_lesz_az_OSZKnak_Demeter_ujra_miniszteri_biztos_epul_a_Magyar_Nyelv_Haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b671aef-db4d-45e0-9c98-62871801f543","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Uj_foigazgatoja_lesz_az_OSZKnak_Demeter_ujra_miniszteri_biztos_epul_a_Magyar_Nyelv_Haza","timestamp":"2020. január. 12. 11:20","title":"Új főigazgatója lesz az OSZK-nak, Demeter újra miniszteri biztos, épül a Magyar Nyelv Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","shortLead":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","id":"20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79172251-368f-4358-9c18-ac1897b86341","keywords":null,"link":"/elet/20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","timestamp":"2020. január. 13. 21:29","title":"Kiderült, ki hagyott évekig pénzkötegeket egy angol faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepi szentmisét a bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta.","shortLead":"Az ünnepi szentmisét a bukaresti belvárosi istenháza magyar közösségének meghívására celebrálta.","id":"20200112_Magyar_nyelvu_szentmiset_tartott_Bukarestben_Erdo_Peter_biboros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8cf7a-01df-495d-b42f-a8a28d0dba76","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Magyar_nyelvu_szentmiset_tartott_Bukarestben_Erdo_Peter_biboros","timestamp":"2020. január. 12. 12:14","title":"Magyar nyelvű szentmisét tartott Bukarestben Erdő Péter bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d69861-2aab-4cbf-aefc-46e7a58c6abf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindenki elképzelte már, hogy milyen lenne újra élni a történelem fontos pillanatait. Nicolas Bedos filmjében egy cég személyre szabott időutazással váltja valóra ezt az álmot.","shortLead":"Mindenki elképzelte már, hogy milyen lenne újra élni a történelem fontos pillanatait. Nicolas Bedos filmjében egy cég...","id":"202002_film__helyszini_szemle_boldog_idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d69861-2aab-4cbf-aefc-46e7a58c6abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899eb757-d37d-4016-b449-ed7d4fc5d39b","keywords":null,"link":"/360/202002_film__helyszini_szemle_boldog_idok","timestamp":"2020. január. 12. 13:00","title":"Ilyen lenne megalázni Hitlert egy francia film szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15144c10-a6ad-4a38-87f0-c99b8425541e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthatja az influenza elleni védőoltás szükségességének elfogadását a virtuális valóság (VR) használata – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Javíthatja az influenza elleni védőoltás szükségességének elfogadását a virtuális valóság (VR) használata – állítják...","id":"202002_influenza_es_virtualis_valosag_rossz_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15144c10-a6ad-4a38-87f0-c99b8425541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f053166-492d-4310-affd-11222c94ed6a","keywords":null,"link":"/360/202002_influenza_es_virtualis_valosag_rossz_elmeny","timestamp":"2020. január. 13. 16:00","title":"Érdekesen reagáltak azok az oltásellenesek, akik elmerülhettek a virtuális influenzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]