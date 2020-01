Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra egy rosszul kiküldött üzenet miatt.","shortLead":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra...","id":"20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3bc014-427c-4baa-bf3b-9045acd5265e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","timestamp":"2020. január. 13. 15:03","title":"Súlyos atomkatasztrófáról küldtek ki tájékoztatást Kanadában – tévedésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Nicolas Schmit","category":"gazdasag","description":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell találnunk, amely előmozdíthatja a bérmegállapítás magas szintű normáit – írja véleménycikkében Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős uniós biztos. ","shortLead":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell...","id":"20200114_nicolas_schmit_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1c7ab9-2904-4461-92cc-00f1a1d8d309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_nicolas_schmit_velemeny","timestamp":"2020. január. 14. 15:30","title":"Egységes keretet szeretne az uniós minimálbéreknek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","shortLead":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","id":"20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e90d9-aaa9-4e20-923c-ae6868fcaa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 13. 13:37","title":"Letartóztatták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás 17 éves gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminchárom vádlottal indul kedden a Simonka György békési politikus köré szerveződött céghálózat milliárdos költségvetési pere. Az eljárás középpontjában az agrárcégek állnak, de a bűnténybe belekeveredtek külföldi vállalkozások, és a titkárnőtől kezdve, a felszámolón át sofőr és egyszerű gazdálkodó is érintett.","shortLead":"Harminchárom vádlottal indul kedden a Simonka György békési politikus köré szerveződött céghálózat milliárdos...","id":"20200113_simonka_gyorgy_koltsegvetesi_csalas_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53a81b1-7223-4f23-b42a-aa6371e7a721","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_simonka_gyorgy_koltsegvetesi_csalas_per","timestamp":"2020. január. 13. 18:10","title":"Simonka-ügy: Máris komoly perrel indul az évtized","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0fabac-95cb-4620-add5-f04fb06494ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","timestamp":"2020. január. 15. 10:24","title":"Marabu FékNyúz: Mékőtök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de könyveket is ír. Legutóbbi regényében önéletrajzi elemeket sem nélkülözve meséli el egy vidéki színésznő szerelmi történetét. Portréinterjú Sándor Erzsivel. ","shortLead":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de...","id":"202002_sandor_erzsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a304bb-955f-4bb5-b1d9-a76877745bca","keywords":null,"link":"/360/202002_sandor_erzsi","timestamp":"2020. január. 14. 15:00","title":"Sándor Erzsi: Vannak rendezők, akik azt gondolják, hogy joguk van a lelki terrorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

\r

","shortLead":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

\r

","id":"20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5e552-57fb-4f1a-8e40-4a5b16a0c5f6","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","timestamp":"2020. január. 14. 09:01","title":"Megható fogadtatással várták vissza a kemoterápia után a kisfiút iskolatársai (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]